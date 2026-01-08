В Петербурге начался митинг против снова исторического здания
В Санкт-Петербурге жители вышли на акцию против сноса исторического здания бывшего Научно-исследовательского института бумажной промышленности. Утром у объекта начались работы, одного из активистов задержали.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», горожане собрались у здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, которое начали демонтировать. На его месте планируют возвести жилой комплекс. Ранее в районных чатах появлялись сообщения о поиске людей для оцепления, и активисты предположили, что речь идет именно об этом объекте. Позже в объявлениях указывался другой адрес, но утром там никого не оказалось.
Тем же утром к зданию ВНИИБ прибыли несколько сотен рабочих, на территории начали устанавливать забор. Активисты попытались помешать работам. Как оказалось, во время конфликта применили газовый баллончик против охранников, после чего одного из защитников здания задержали. Протестующие сообщают, что снос объекта уже начался.
Жители выступают против демонтажа ВНИИБ с 2019 года, когда застройщик получил разрешение на строительство жилого комплекса. Активисты добивались включения здания в реестр памятников. В феврале прошлого года объект признали обладающим признаками культурного наследия, однако в мае власти сообщили, что в перечень его не включат, а незадолго до этого выдали ордер на снос.
