В Петербурге начался митинг против снова исторического здания

08 января 2026, 11:58

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Санкт-Петербурге жители вышли на акцию против сноса исторического здания бывшего Научно-исследовательского института бумажной промышленности. Утром у объекта начались работы, одного из активистов задержали.