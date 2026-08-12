Девушка и мужчина на одном самокате врезались в машину в Петербурге

12 августа 2026, 02:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге два человека на самокате столкнулись с кроссовером, один из них погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места события.