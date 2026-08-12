Девушка и мужчина на одном самокате врезались в машину в Петербурге
В Санкт-Петербурге два человека на самокате столкнулись с кроссовером, один из них погиб. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости», публикуя кадры с места события.
Авария произошла на проезжей части, когда мужчина и девушка ехали вдвоём на одном самокате. В момент перестроения в соседнюю полосу они врезались в легковой автомобиль.
Предварительно, из-за сильного удара водитель самоката получил серьезные увечья и скончался до приезда медиков. Его спутницу с крайне тяжёлыми травмами экстренно госпитализировали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.
Ранее «Радио 1» передавало, что на Камчатке возбудили уголовное дело по факту незаконной регистрации 13 иностранцев в квартире местного жителя. Подробности читайте в нашем материале.
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