Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона после обвинений в домогательствах

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Священный синод Русской православной церкви отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона с его должности после обвинений в домогательствах. Об этом со ссылкой на пресс-службу РПЦ сообщает агентство РБК. Священника также сместили с поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию, указано в сообщении.
По данным РИА Новости, синод назначил и.о. председателя обеих комиссий епископа Егорьевского Мефодия, а управлять Будапештско-Венгерской епархией временно поручил Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.
Ранее сообщалось, что бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах. Российский священнослужитель назвал его заявления попыткой «состричь деньги», опроверг все обвинения и был готов ответить на них в суде.
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