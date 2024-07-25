Синод РПЦ отстранил митрополита Илариона после обвинений в домогательствах

Священный синод Русской православной церкви отстранил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона с его должности после обвинений в домогательствах. Об этом со ссылкой на пресс-службу РПЦ сообщает агентство РБК. Священника также сместили с поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию, указано в сообщении.