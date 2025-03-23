В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией

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Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией, следуя примеру Польши. Об этом заявило Министерство обороны республики, передает «Ura.ru».
Уточняется, что страна намерена запросить финансирование у ЕС для «укрепления северо-восточного фланга».
Ранее Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей объявила о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Власти объяснили это решение «возросшими угрозами» со стороны России и Белоруссии.
В ходе встреч министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности», добавляет RT.
Протяжённость литовско-российской границы, где пройдёт минирование, составляет 266 километров — она отделяет республику от Калининградской области.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме.
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Ранее Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей объявила о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Власти объяснили это решение «возросшими угрозами» со стороны России и Белоруссии.
В ходе встреч министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности», добавляет RT.
Протяжённость литовско-российской границы, где пройдёт минирование, составляет 266 километров — она отделяет республику от Калининградской области.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме.
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Мария Моисеева