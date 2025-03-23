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В Прибалтике собрались заминировать границу с Россией

Минобороны Литвы: Границу с Россией и Белоруссией захотели заминировать
Фото: iStock/Neznam

Фото: iStock/Neznam

Литва планирует установить противопехотные и противотанковые мины на границе с Россией, следуя примеру Польши. Об этом заявило Министерство обороны республики, передает «Ura.ru».
Уточняется, что страна намерена запросить финансирование у ЕС для «укрепления северо-восточного фланга».

Ранее Литва вместе с другими странами Балтии и Польшей объявила о выходе из Конвенции о запрещении противопехотных мин. Власти объяснили это решение «возросшими угрозами» со стороны России и Белоруссии.

В ходе встреч министра национальной обороны Литвы Довиле Шакалене с коллегами из стран Балтии и Польши обсуждалось «обновление и расширение концепции контрмобильности», добавляет RT.

Протяжённость литовско-российской границы, где пройдёт минирование, составляет 266 километров — она отделяет республику от Калининградской области.

Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме.

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#литва
CNN Türk: Прокуратура попросила суд арестовать мэра Стамбула Имамоглу за терроризм
23 марта 2025, 03:36

Фото: iStock/Zolnierek

Генеральная прокуратура Стамбула направила в суд ходатайство об аресте действующего мэра города Экрема Имамоглу. Обвинение также требует заключения под стражу нескольких других фигурантов дел о коррупции и терроризме. Информацию телеканала CNN Türk передает ТАСС.
Судебное решение по запросу пока не принято — его огласят позднее. Имамоглу, ранее уже сталкивавшийся с политическими преследованиями, может оказаться за решёткой, если суд удовлетворит требование прокуратуры.

В рамках двух уголовных производств против мэра выдвинуты обвинения в организации преступных схем и связях с террористическими группировками. Детали дел не раскрываются, но эксперты связывают инициативу с эскалацией противостояния между властями и оппозицией.

20 марта сообщалось, что в Турции вспыхнули акции протеста с использованием кастрюль после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Проходил так называемый «кастрюльный бунт».

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#прокуратура
#турция
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В Британии планируют отправлять ищущих убежище мигрантов на Балканы
The Times: Лондон обсуждает идею депортации мигрантов-беженцев на Балканы
23 марта 2025, 02:31

Фото: iStock/OLGA RYAZANTSEVA

Великобритания изучает возможность депортации мигрантов, ищущих убежище, в балканские страны. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в правительстве.
«Согласно рассматриваемым планам, просители убежища, которым было отказано, могут быть отправлены в миграционные центры в странах Западных Балкан и других третьих странах», – пишет издание.
В список потенциальных принимающих государств включены Албания, Сербия, Босния и Северная Македония. Лондон готов оплачивать размещение каждого переселенного мигранта, однако переговоры с балканскими странами ещё не начаты. Премьер-министр Кир Стармер также заявил о намерении сотрудничать с европейскими партнёрами, создающими центры для возвращения беженцев.

Инициатива направлена на снижение нагрузки на британскую миграционную систему. Отмечается, что британские власти еще не устраивали переговоров по этому вопросу с балканскими странами, однако их планируется провести.

Ранее сообщалось, что тело бывшего прокурора США Джессики Абер обнаружено в её доме в Александрии, штат Вирджиния. Джессика занимала пост прокурора Восточного округа Вирджинии с 2021 года, но покинула должность два месяца назад. Обстоятельства её отставки и возможная связь с гибелью не уточняются.

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ТАСС: США ударили по аэропорту Ходейды, пострадал командующий ВМС хуситов
22 марта 2025, 23:39

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы США нанесли три удара по аэропорту Ходейды, расположенному на западе Йемена. В результате ударов по городу командующий ВМС хуситов получил ранения. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на канал Al Masirah, контролируемый движением «Ансар Аллах» (хуситы). Информацию также подтвердили Al-Mayadeen и Al Hadath.
По данным Al Hadath, обстрел привел к ранениям еще не менее семи мятежников.

Целью атак стали склады с вооружением, ракетные установки и инфраструктура для запуска беспилотников, которые мятежники разместили на территории аэропорта города Ходейда. Удары были направлены на уничтожение ключевых объектов, используемых мятежниками.

16 марта стало известно, что хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море.

Хуситы объявили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца.

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#пострадавший
#хуситы
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Сийярто: Венгрия не отзовёт вето на вступление Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье
Сийярто: Вето Венгрии на членство Украины в ЕС останется в силе из-за Закарпатья
22 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/xbrchx

Венгрия будет и далее выступать против вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Такая ситуация продолжится до решения проблемы венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону со своей австрийской коллегой Беатой Майнль-Райзингер, которая неделю назад побывала в Киеве.

«Я ценю готовность госпожи Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году», — отметил министр.

Пока ситуация не изменится, своё вето на присоединение Украины к Евросоюзу Венгрия не отзовёт, написал Петер Сийярто в своей социальной сети. Соответственно, ни о каком прогрессе в данном вопросе не может идти речи, заключил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

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#венгрия
#украина
#ес
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«Преступник и предатель»: В СВР дали исчерпывающую характеристику перебежчику Гордиевскому
СВР: Умерший сегодня перебежчик Гордиевский был преступником и предателем
22 марта 2025, 21:21

Фото: istockphoto/Vadym Plysiuk

Известный «двойной агент» Олег Гордиевский скончался сегодня в Великобритании на 87-м году жизни. В Службе внешней разведки (СВР) России его назвали преступником и предателем.
Такую исчерпывающую характеристику дали бывшему полковнику КГБ в пресс-бюро СВР в ответ на запрос РИА Новости. Напомним, работавший в органах госбезопасности с 1962 года Гордиевский, по данным западных СМИ, был самым высокопоставленным офицером, когда либо переходившим на сторону противника. В 1983 году он возглавил советскую резидентуру в Лондоне и едва всю её не «сдал». Просто не успел: что-то заподозрившая Москва отозвала куратора обратно в СССР.

Британская разведывательная служба MI-6, дорожа столь ценным кадром, разработала целую операцию, в результате которой Гордиевского удалось вывезти на Запад. Там он продолжил работу против своей страны, консультируя по различным вопросам разведки разных стран.

В 2007 году за заслуги в деле укрепления безопасности Соединённого Королевства Олег Гордиевский был произведён в кавалеры Ордена святого Михаила и святого Георгия. В СССР за измену Родине его заочно приговорили к расстрелу. В дальнейшем, несмотря на неоднократные «потепления» отношений и «прогибы» перед Западом, этот приговор так и не был отменён.

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