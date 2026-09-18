В Петербурге пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи
В Петербурге разыскивают пропавшего подростка, которому требуется медицинская помощь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
По предварительной информации, сегодня днем юноша уехал из Удельного парка на черном велосипеде, но позже домой не вернулся. Семья несовершеннолетнего обратилась за помощью вечером — началась поисковая операция, которая продолжается и в ночное время. В ней принимают участие около 30 волонтеров. Основная зона, которую прочесывают добровольцы — Приморский район Санкт-Петербурга.
Уточняется, что подросток был одет в синюю водолазку, зеленую жилетку, черные штаны и черные кроссовки. У него темные волосы. Рост парня составляет примерно 160 сантиметров.
Ранее «Радио 1» передавало, что в колодце Владимирской области нашли тело женщины. Подробности читайте здесь.
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