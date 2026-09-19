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В Москве спустили на землю людей, застрявших на экстремальном аттракционе «Стратосфера»

Фото: iStock/thehague

На ВДНХ благополучно спустили посетителей парка «Орион», застрявших на экстремальном аттракционе «Стратосфера» на высоте не менее 40 метров над землёй. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



Вчера вечером кабины самой высокой цепочной карусели Москвы неожиданно остановились. Пресс-служба «Ориона» подтвердила, что произошел технический сбой. Чтобы успокоить людей, которые оказались заблокированы на верхней точке «Стратосферы», сотрудники парка использовали громкоговорители. Спасатели подогнали к аттракциону автолестницы, на место прибыла скорая, при этом остальных посетителей эвакуировали с территории.

По уточненным сведениям, в момент происшествия в кабинах находились девять детей и пятеро взрослых. В настоящий момент ситуация полностью урегулирована. Всех находившихся на аттракционе гостей успешно спустили вниз. Никто не пострадал.

Мария Моисеева

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