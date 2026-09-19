В Москве спустили на землю людей, застрявших на экстремальном аттракционе «Стратосфера»
На ВДНХ благополучно спустили посетителей парка «Орион», застрявших на экстремальном аттракционе «Стратосфера» на высоте не менее 40 метров над землёй. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Вчера вечером кабины самой высокой цепочной карусели Москвы неожиданно остановились. Пресс-служба «Ориона» подтвердила, что произошел технический сбой. Чтобы успокоить людей, которые оказались заблокированы на верхней точке «Стратосферы», сотрудники парка использовали громкоговорители. Спасатели подогнали к аттракциону автолестницы, на место прибыла скорая, при этом остальных посетителей эвакуировали с территории.
По уточненным сведениям, в момент происшествия в кабинах находились девять детей и пятеро взрослых. В настоящий момент ситуация полностью урегулирована. Всех находившихся на аттракционе гостей успешно спустили вниз. Никто не пострадал.
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