Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных

04 сентября 2026, 12:04

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается до +17 °C

Фото: iStock/chris-mueller

На предстоящих выходных, 5 и 6 сентября, в столичном регионе установится теплая, но пасмурная погода с осадками. Такой прогноз сделали синоптики «Яндекс Погоды».





Так, в субботу, 5 сентября, температура в Москве составит порядка +17 °C. Скорость ветра будет достигать 11 м/с. В воскресенье столбики термометров покажут до +16 °C, к вечеру похолодает до +14 °C, а ночью — до +11 °C. Будет пасмурно и дождливо.





«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на один-два градуса в течение дня», — приводят «Известия» данные синоптиков.

«Ждём ухудшения погоды. В субботу будет прохождение холодного фронта. Пасмурная погода будет сопровождаться осадками до 17 мм. Температура днём составит +15…+17 °C», — рассказал эксперт.