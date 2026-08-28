Синоптик ответила на вопрос о дождях 1 сентября в Москве
В первый день осени, 1 сентября, в Москве ожидается теплая погода, однако во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, утром в столице будет сухо и тепло — температура воздуха окажется выше климатической нормы, пишет NEWS.ru. Погоду в регионе будет определять периферия антициклона, благодаря чему ночь также обещает быть относительно мягкой: столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов по области и +11–13 градусов в Москве.
Днем воздух прогреется до +21–23 градусов в столице и до +26 градусов в Подмосковье. Однако после 17:00 есть вероятность кратковременных дождей, которые могут затронуть отдельные районы города и области, предупредила Позднякова.
Ранее в Гидрометцентре раскрыли, какая погода ожидает москвичей в выходные. Подробности — в нашем материале.
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