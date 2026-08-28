Синоптик ответила на вопрос о дождях 1 сентября в Москве

28 августа 2026, 18:07

Синоптик Позднякова: дождей можно ждать во второй половине дня 1 сентября

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В первый день осени, 1 сентября, в Москве ожидается теплая погода, однако во второй половине дня возможны кратковременные дожди. Об этом сообщила специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.