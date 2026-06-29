Синоптик предупредил россиян о снеге и 30-градусной жаре

29 июня 2026, 17:30

Синоптик Ильин: к концу недели в Сибири может выпасть мокрый снег

Фото: istockphoto/WDnet

В столичном регионе температурные качели: в первые дни недели воздух в Москве и Подмосковье прогреется до +23°, однако уже со вторника по четверг столбики термометров поднимутся до +31–32°. Об этом предупредил синоптик Андрей Ильин, пишет «Царьград».