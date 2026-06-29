Синоптик предупредил россиян о снеге и 30-градусной жаре
В столичном регионе температурные качели: в первые дни недели воздух в Москве и Подмосковье прогреется до +23°, однако уже со вторника по четверг столбики термометров поднимутся до +31–32°. Об этом предупредил синоптик Андрей Ильин, пишет «Царьград».
По словам метеоролога, в ночь на пятницу через Московский регион пройдет холодный фронт, который охладит воздух до +22-27°. На Черноморском побережье Кавказа и в восточном Приазовье атмосферный фронт принесет дожди и снижение температуры.
В Сибири, особенно в западной части, установится зной до +30°, но к исходу недели в северных районах ожидается резкое похолодание — до +2-7°, местами не исключается мокрый снег. При этом на юге страны, включая Крым и Кубань, сохранится жаркая и сухая погода: температура будет держаться на отметках +30-35°, осадков прогнозируется минимум, резюмировал Ильин.
Ранее синоптик рассказала, какая погода ждет Москву и область на текущей неделе. Подробности в нашем материале.
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