Россияне предстали перед судом за преступление 1999 года

29 июня 2026, 20:00

Четверым ставропольцам дали от 13 до 19 лет за мятеж в Дагестане 1999 года

Фото: iStock/AMilkin

Верховный суд Дагестана приговорил четверых жителей Ставропольского края к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы за преступление, совершенное в августе 1999 года. Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции.