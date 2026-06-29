Россияне предстали перед судом за преступление 1999 года
Верховный суд Дагестана приговорил четверых жителей Ставропольского края к срокам от 13 до 19 лет лишения свободы за преступление, совершенное в августе 1999 года. Об этом сообщается в телеграм-канале инстанции.
Фигурантов признали виновными в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. При назначении наказания суд учел тяжесть содеянного и сведения о личности каждого из подсудимых.
Он также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и еще один пострадал во время стрельбы в дагестанском поселке Тарки.
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