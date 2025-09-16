Стало известно о влиянии Солнца на телевещание
Учёный Эйсмонт: Солнце может создать помехи в телевещании
Солнце создаёт помехи в телевещании, однако потребители этого не замечают. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.
По его словам, в районе равноденствия спутник-ретранслятор, находящийся на экваторе, один раз в сутки оказывается почти на одной линии направления на Солнце.
«А Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создаёт помехи», — объяснил Эйсмонт в разговоре с RT.
Он отметил, что с этим уже научились бороться и потребители таких помех не замечают.
Напомним, помехи в телевещании по всей России ожидаются с 27 сентября до 20 октября.
Тем временем «Газета.Ru» пишет, что учёные Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и Института прикладной астрономии РАН обнаружили уникальную характеристику Солнца. Ось, вдоль которой звезда имеет небольшое сплющивание, не совпадает с её осью вращения.
«У Земли, Юпитера и других объектов ось вращения совпадает с направлением этого сжатия. Однако Солнце оказалось исключением: оно действительно имеет сплющивание, но ось этого сжатия смещена относительно оси вращения, определяемой по движению солнечных пятен», — говорится в материале.
Открытие свидетельствует о том, что внутренняя структура Солнца гораздо сложнее, чем предполагалось ранее. Смещение может быть вызвано неравномерным распределением массы в глубинах звезды или различной скоростью вращения её внутренних слоёв. Ранее подобный эффект не наблюдался у других небесных объектов, что делает Солнце уникальным для исследований.