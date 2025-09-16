Стало известно о влиянии Солнца на телевещание

16 сентября 2025, 19:24

Учёный Эйсмонт: Солнце может создать помехи в телевещании

Фото: iStock/Pitris

Солнце создаёт помехи в телевещании, однако потребители этого не замечают. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт.





По его словам, в районе равноденствия спутник-ретранслятор, находящийся на экваторе, один раз в сутки оказывается почти на одной линии направления на Солнце.





«А Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создаёт помехи», — объяснил Эйсмонт в разговоре с RT.

