На Солнце зафиксировали вспышку сильнейшего уровня X

01 июля 2026, 02:17

На Солнце зафиксировали первую после усиления активности вспышку высшего уровня X

Фото: iStock/ronib1979

На Солнце зафиксировали первую после периода усиления активности вспышку высшего класса X. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».