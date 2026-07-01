На Солнце зафиксировали вспышку сильнейшего уровня X
На Солнце зафиксировали первую после периода усиления активности вспышку высшего класса X. Об этом сообщили в Telegram-канале «Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)».
Информацию опубликовали в ночь с 30 июня на 1 июля. По сведениям учёных, за минувшие сутки на звезде произошло 17 вспышек, но все они были менее мощными. Тем не менее, две из них оказались сильными.
Специалисты заранее предупреждали, что в крупнейшей группе пятен, обращённой сейчас к Земле, возможны события высшего балла. Теоретически солнечные вспышки возникают из-за резкого высвобождения энергии в магнитных полях звезды. Их мощность делят на классы A, B, C, M и X, где каждый следующий уровень в десять раз сильнее предыдущего.
События класса X способны вызывать на нашей планете ощутимые магнитные бури, которые могут нарушать работу энергосистем и оказывать воздействие на пути миграции животных. Вопрос о влиянии таких явлений на самочувствие людей пока остаётся открытым.
На прошлой неделе в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН рассказывали о слабой магнитной буре уровня G1, которая началась на Земле из-за корональной дыры на Солнце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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