В Парагвае объявили выходной после триумфальной победы над Германией

30 июня 2026, 05:09

Президент Парагвая Пенья объявил выходной после победы над сборной Германии

Фото: istockphoto/Gerold Grotelueschen

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днём, чтобы жители страны смогли отметить успех национальной команды, пробившейся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом глава государства сообщил в соцсети X.





Парагвайцы сенсационно обыграли сборную Германии в матче 1/16 финала. В основное и дополнительное время соперники не смогли выявить победителя — счёт остался равным: 1:1. Решающей стала серия пенальти, где футболисты Парагвая оказались точнее (4:3).



«Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день!» — написал Пенья.