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В Парагвае объявили выходной после триумфальной победы над Германией

Президент Парагвая Пенья объявил выходной после победы над сборной Германии
Фото: istockphoto/Gerold Grotelueschen

Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днём, чтобы жители страны смогли отметить успех национальной команды, пробившейся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом глава государства сообщил в соцсети X.



Парагвайцы сенсационно обыграли сборную Германии в матче 1/16 финала. В основное и дополнительное время соперники не смогли выявить победителя — счёт остался равным: 1:1. Решающей стала серия пенальти, где футболисты Парагвая оказались точнее (4:3).

«Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день!» — написал Пенья.

Теперь в 1/8 финала парагвайцам предстоит встретиться с победителем противостояния Франции и Швеции. Эти команды сыграют между собой 1 июля.
Александр Огарёв

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