В Парагвае объявили выходной после триумфальной победы над Германией
Президент Парагвая Пенья объявил выходной после победы над сборной Германии
Президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня выходным днём, чтобы жители страны смогли отметить успех национальной команды, пробившейся в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Об этом глава государства сообщил в соцсети X.
Парагвайцы сенсационно обыграли сборную Германии в матче 1/16 финала. В основное и дополнительное время соперники не смогли выявить победителя — счёт остался равным: 1:1. Решающей стала серия пенальти, где футболисты Парагвая оказались точнее (4:3).
«Парагвай никогда не сдается. Сегодня праздничный день!» — написал Пенья.
Теперь в 1/8 финала парагвайцам предстоит встретиться с победителем противостояния Франции и Швеции. Эти команды сыграют между собой 1 июля.