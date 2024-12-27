Синоптик Вильфанд: второй месяц зимы на Урале и в Западной Сибири будет аномально тёплым

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что январь 2025 года в большинстве регионов РФ будет непривычно тёплым, проинформировало агентство ТАСС.
Температура во втором месяце зимы превысит климатическую норму в подавляющей части регионов Российской Федерации. Нетипично высокие показатели на столбике термометра можно будет увидеть на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. Ещё аномально теплый январь застанут жители европейской территории Российской Федерации.
Роман Вильфанд прогнозирует неожиданно морозную погоду только на азиатской части России. Действие антициклона может спровоцировать отрицательные отклонения от нормы, уточнил синоптик.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1.
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Роман Вильфанд прогнозирует неожиданно морозную погоду только на азиатской части России. Действие антициклона может спровоцировать отрицательные отклонения от нормы, уточнил синоптик.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве в наступающие выходные, 28 и 29 декабря, ожидается облачность, небольшие осадки ночью и температура от -4 до +1.
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Ольга Енгалычева