Синоптики пообещали москвичам потепление на предстоящих выходных

14 августа 2026, 11:46

«Яндекс Погода»: температура в Москве на выходных поднимется до +24 °С

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

На предстоящих выходных в столичном регионе будет пасмурно, но тепло. Такой прогноз сделали синоптики «Яндекс Погоды».





Так, в субботу в Москве будет без осадков. Днем воздух прогреется до +20 °С. Скорость ветра составит до 6 м/с. В воскресенье будет теплее. Днем столбики термометров покажут порядка +24 °С. Ночью ожидается около +18 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на один-два градуса в течение дня», — рассказали синоптики «Известиям».

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от +17 до +19 °С, по области от +15 до +20 °С», — говорится в материале издания.