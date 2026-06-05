Синоптики рассказали о погоде на выходных в Москве и Подмосковье

05 июня 2026, 14:52

«Яндекс Погода»: москвичей на выходных ожидает теплая погода без осадков

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

На предстоящих выходных в столичном регионе установится теплая летняя погода. Воздух прогреется до +25 °C. Об этом рассказали синоптики «Яндекс Погоды».





Так, по их прогнозу, в субботу дневная температура составит порядка +23 °C, а ночью столбики термометров покажут до +15 °C. В воскресенье сохранится солнечная и комфортная погода. Днем температура достигнет +25 °C, в ночное время она опустится до +16 °C.





«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура и погодные условия будут аналогичны столичным. Возможны различия на 1–2 °C в течение дня», — уточнили синоптики в разговоре с «Известиями».

«То есть соответствующие контролирующие органы должны сообщить о том, в каких конкретных местах купаться можно и в Москве, и в других городах. Регулярно выходят такие бюллетени», — пояснил Водовозов.