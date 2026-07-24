Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных
«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается теплая погода
На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается теплая погода с преобладанием облачности. Об этом рассказали аналитики «Яндекс Погоды».
Так, по их прогнозу, в субботу в Москве будет солнечно и без осадков. Дневная температура составит порядка +23 °C, а ночью она опустится до +18 °C. В воскресенье тепло сохранится, но станет пасмурно. Днем воздух прогреется до +24 °C, ночью ожидается около +19 °C.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов уточнил специально для RT, что в субботу на востоке Московской области, вероятно, пройдут дожди. А с воскресенья в столичном регионе начнется постепенное потепление.
«В воскресенье вероятность дождей уже крайне мала. Температура поднимется до +25...+26 °C. В понедельник и вторник уже можно ожидать +27...+28 °C», — уточнил эксперт.
Сильного ветра не будет, а атмосферное давление будет находиться почти в рамках климатической нормы в 743—745 мм ртутного столба, заключил Шувалов.