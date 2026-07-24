Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящих выходных

24 июля 2026, 16:24

«Яндекс Погода»: на выходных в Москве ожидается теплая погода

Фото: iStock/SSV-Photo

На предстоящих выходных в столичном регионе ожидается теплая погода с преобладанием облачности. Об этом рассказали аналитики «Яндекс Погоды».





Так, по их прогнозу, в субботу в Москве будет солнечно и без осадков. Дневная температура составит порядка +23 °C, а ночью она опустится до +18 °C. В воскресенье тепло сохранится, но станет пасмурно. Днем воздух прогреется до +24 °C, ночью ожидается около +19 °C.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура и погодные условия будут аналогичны столичным, возможны различия на 1–2 градуса в течение дня», — отметили синоптики в разговоре с «Известиями».

«В воскресенье вероятность дождей уже крайне мала. Температура поднимется до +25...+26 °C. В понедельник и вторник уже можно ожидать +27...+28 °C», — уточнил эксперт.