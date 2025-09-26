Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Москве в выходные
«Яндекс Погода»: 27 и 28 сентября москвичей ожидают пасмурная погода и дожди
В выходные, 27 и 28 сентября, в столичный регион придёт прохладная и пасмурная погода. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
Отмечается, что в субботу в Москве будет пасмурно и дождливо. Утром ожидается +9 °С, днём потеплеет до +11 °С, а ночью температура опустится до +8 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +9 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — говорится в материале.
В свою очередь синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT, что в воскресенье, 28 сентября, похолодает до +9...+11 °С, однако осадков будет меньше.
«И даже во второй половине дня прояснения будут достаточно заметные, но от этого теплее не станет. Ночью предстоящей воздух остынет до +5...+7 °С, а в воскресенье — до +4...+6 °С», — уточнил специалист.
Он также добавил, что 28 сентября порывы ветра будут достигать 5—10 м/с.