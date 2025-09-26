Синоптики спрогнозировали пасмурную и дождливую погоду в Москве в выходные

26 сентября 2025, 18:02

«Яндекс Погода»: 27 и 28 сентября москвичей ожидают пасмурная погода и дожди

Фото: iStock/FTiare

В выходные, 27 и 28 сентября, в столичный регион придёт прохладная и пасмурная погода. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





Отмечается, что в субботу в Москве будет пасмурно и дождливо. Утром ожидается +9 °С, днём потеплеет до +11 °С, а ночью температура опустится до +8 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура днем будет близкой к московской, около +9 градусов, а погодные условия останутся аналогичными столичным», — говорится в материале.

«И даже во второй половине дня прояснения будут достаточно заметные, но от этого теплее не станет. Ночью предстоящей воздух остынет до +5...+7 °С, а в воскресенье — до +4...+6 °С», — уточнил специалист.