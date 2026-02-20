Жители Осинников в Кузбассе остались без холодного водоснабжения из-за аварии

20 февраля 2026, 13:18

Фото: iStock/caristo

В Осинниковском городском округе Кемеровской области произошла коммунальная авария, из-за которой жители остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Кузбасса.





По данным VSE42.RU, аварийное отключение затронуло два многоквартирных дома, 772 частных и школу. Всего без холодной воды остались более двух тысяч человек, в том числе 621 ребенок.



Отмечается, что на месте происшествия уже работает аварийная бригада местного предприятия «Теплоэнерго».





«Специалисты пытаются как можно быстрее вернуть воду в дома людей, ведь такая привычная и необходимая вещь стала для них сейчас труднодоступной», — пишет «Сiбдепо».