СК РФ просят проверить показ платьев с ликом Богородицы на саммите БРИКС

Фото: istockphoto/Sergei Dolgov
Следственный комитет России просят организовать проверку в отношении дизайнера одежды и главы «Театра сакральной моды» Алены Беляевой. Причиной стал показ мод в рамках саммита БРИКС, на котором были представлены платья с образом Богородицы.
С такой инициативой выступили активисты движения «Сорок сороков», сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Показ мод проходил в московском «Колизей Холле». Несколько моделей использовали в оформлении платьев образ Богородицы в иконописном стиле. Якобы само мероприятие было приурочено к празднику Явления Пресвятой Богородицы.
Теперь православные активисты просят Следком проверить дизайнера Алёну Беляеву на предмет оскорбления религиозных чувств верующих. При этом, судя по её социальным сетям, за представленную линейку платьев организаторы БРИКС наградили модельера орденом «Твори добро».
Читайте также:
Канье Уэст заставил жену показать грудь на вечеринке
Дизайнер Кузнецова заявила о главных антитрендах в новогоднем декоре
В Чечне учителя уволили за оскорбление чувств христиан
Александр Бойцов