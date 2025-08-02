СК РФ проверяет серию «Масяни» с экспериментами над «рашистиками»
Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультсериала «Масяня» после жалобы общественной организации «Зов народа». Об этом сообщает RT.
Речь идёт об эпизоде, где персонаж предлагает ставить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак.
Инициатором обращения в следственные органы выступило само движение «Зов народа». В числе возможных нарушений, которые рассматриваются в рамках проверки, названы распространение фейковой информации об армии, разжигание межнациональной и социальной вражды, а также оправдание терроризма.
Создатель мультсериала Олег Куваев* ранее был признан иностранным агентом в России, что добавляет дополнительный контекст к текущей проверке.
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