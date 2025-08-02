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СК РФ проверяет серию «Масяни» с экспериментами над «рашистиками»

RT: СК РФ начал проверку эпизода «Масяни» на разжигание ненависти
Фото: sledcom.ru

Следственный комитет начал проверку одного из эпизодов мультсериала «Масяня» после жалобы общественной организации «Зов народа». Об этом сообщает RT.



Речь идёт об эпизоде, где персонаж предлагает ставить эксперименты над «рашистиками» и превращать их в собак.

Инициатором обращения в следственные органы выступило само движение «Зов народа». В числе возможных нарушений, которые рассматриваются в рамках проверки, названы распространение фейковой информации об армии, разжигание межнациональной и социальной вражды, а также оправдание терроризма.

Создатель мультсериала Олег Куваев* ранее был признан иностранным агентом в России, что добавляет дополнительный контекст к текущей проверке.

Анастасия Чинкова

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