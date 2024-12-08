СК возбудил уголовное дело против медика, который вживлял осколки боеприпасов

Александр Бастрыкин (Фото: kremlin.ru)
Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против военного медицинского работника, который вживлял осколки боеприпасов, передало агентство РИА Новости.
«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения», — обратил внимание глава Следственного комитета.
Александр Бастрыкин подчеркнул, что потом в документы вносились фальшивые данные, на основании которых производились выплаты.
Глава следственного ведомства уточнил, что подобным образом фигуранты уголовного похитили более 12 миллионов рублей.
Ранее Александр Бастрыкин заявил, что шесть российских офицеров сфальсифицировали ранения 45 бойцов, похитив 240 миллионов рублей. Соучастники привлекаются к уголовной ответственности, подчеркнул глава Следственного комитета Российской Федерации.
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