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«Скользкий аферюга»: почему Алексей Булдаков лишил сына наследства, а его вдова продала имущество за бесценок

Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Народному артисту России Алексею Булдакову исполнилось бы 26 марта 74 года. Друзья называли его настоящим мужчиной, коллеги — истинным мастером своего дела, а сам он считал себя просто актером. О его личной жизни и скандале с наследством расскажет «Радио 1».

Биография и творческий путь

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в маленьком алтайском селе Макаровка в многодетной семье. У него было два брата и две сестры, и все они с раннего возраста были приучены к тяжелому труду на земле. В дополнение к этому Булдаков занимался боксом и борьбой, а также посещал авиамодельный кружок. Его мечтой была карьера летчика, но после просмотра фильма «Большая жизнь» он решил стать артистом.

Вскоре семья переехала в Павлодар. Там Булдаков завершил обучение в школе и три года провел в театральной студии при местном драматическом театре. После этого его призвали в армию. По возвращении из службы он устроился на тракторный завод, но проработал там всего полгода и вновь вернулся к актерскому мастерству. Булдаков выступал в театрах Рязани, Караганды, Санкт-Петербурга и Минска, а в 1993 году переехал в Москву, где начал работать в МХАТе имени Горького.

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Дебют Булдакова в кино состоялся в 1982 году, и он быстро привлек внимание режиссеров. Всероссийскую известность он приобрел после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где сыграл генерала Иволгина. Фраза его персонажа «Ну вы, блин, даете!» стала популярной, как и тосты — «За разум!», «Ну, за искусство!», «За понимание!». Генерал Иволгин превратился в героя анекдотов и фольклорного персонажа.

В общей сложности в фильмографии Булдакова насчитывается 164 работы. Он был удостоен званий заслуженного и народного артиста России.

Алексей Булдаков (Фото: кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»)

Две жены и тайный роман Булдакова

Первой женой Булдакова стала белорусская актриса Людмила Кормунина, с которой он встретился в Минске. Их брак продлился всего полтора года. Позже, на кастингах, Булдаков познакомился с помощником режиссера Зинаидой Старостенко. В сентябре 1988 года у них родился сын Иван. Хотя брак официально не был зарегистрирован, Булдаков признал отцовство. Сейчас Иван живет с матерью на Мальте.

Второй супругой Булдакова стала педагог Людмила Куцанкина. У них не было детей, но они прожили вместе до самой смерти актера. После его кончины некая Татьяна Смолина заявила, что на протяжении более 20 лет состояла с ним в тайных отношениях.Однако это так и осталось слухами.


Почему Булдаков лишил сына наследства

Летом 1998 года Булдаков исключил своего сына Ивана из завещания, хотя продолжал выплачивать алименты. Его многомиллионное наследство, включая загородный дом, квартиру и автомобили, досталось его вдове. Зинаида Старостенко утверждала, что такое решение было принято под влиянием второй жены.
«Алексей никогда бы так не поступил, он из большой семьи и всегда чувствовал братство. Не секрет, что он помогал нуждающимся актерам, делая это анонимно. Видимо, его отцовские чувства "генерала" были под контролем его партнерши», — заявила она в интервью.

Болезнь и смерть в Монголии

В 2015 году Булдакову поставили диагноз рак, но его супруга оказала ему поддержку и настоятельно рекомендовала начать лечение. Актер прошел несколько курсов химиотерапии и перенес операцию, после чего смог победить недуг. Булдаков скончался 3 апреля 2019 года во время гастролей в Монголии. Он ушел из жизни во сне в гостиничном номере из-за оторвавшегося тромба. Ему было 68 лет. В последний путь его проводили жена, внебрачный сын Иван, а также друзья и коллеги.

Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Скандал с продажей недвижимости

В программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым знакомые семьи Булдаковых поделились, что вдова актера в последнее время стала менее доступна для общения. При редких встречах она выглядела нездоровой. Позже стало известно, что рядом с ней часто находится актер и ведущий-конферансье Эдуард Гладкий, который является двойником Николая Баскова.

Подруга Булдаковой, Лидия Смирная, охарактеризовала его как «скользкого аферюгу». Якобы Гладкий лично сообщил ей, что «Гильдия актеров назначила его опекуном» и начал интересоваться финансовыми делами Булдакова.
«Вы знаете, это не та Людмила Андреевна, которую я знала 20 лет. Она выглядела как робот! Человек был явно под воздействием чего-то — уколов или таблеток — иначе она не могла бы вести себя так неадекватно», — отметила Людмила Смирная.
Вдова продала дом с 25 сотками земли практически за бесценок — всего за семь миллионов рублей, хотя его оценочная стоимость составляла 30 миллионов. Участники программы высказали предположение, что такое решение могло быть спровоцировано «опекуном», который может претендовать на другое имущество женщины.

В телефонном разговоре с Малаховым Гладкий заявил, что дом Булдакова был продан еще при жизни актера.

«Я ничего не воровал, все делал честно», — подчеркнул он.
Также мужчина опроверг слухи о том, что изолировал вдову от ее знакомых, утверждая, что она сама не желает общаться с окружающими.

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«Фронтальные зоны»: Синоптик рассказал, когда в Москве будет солнечно и тепло
Синоптик Варакин: фронтальные зоны уйдут, и в Москве будет тепло
26 марта 2025, 13:12

Фото: iStock/Andrey Rykov

В Москве и области последние дни стоит пасмурная погода и туман. Чего ждать от весны дальше?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет москвичей и жителей области в ближайшем будущем.

«Завтра с утра тоже будет туман, небольшой дождик, но температура ожидается повыше: до 10 градусов. Но дождик нужен и огородникам, и сельскому хозяйству. Ну и, наверное, чтобы почище был город после зимы», — сказал синоптик.

По его словам, природа переходит на весенний лад, и впереди ждут хорошие теплые дни без осадков.

«29−30 марта температура уже повысится до 11, 14 градусов. Будет большой суточный ход, на почве возможны слабые заморозки. Март будет самым теплым почти за 50 лет инструментальных наблюдений», — сообщил он.

Варакин отметил, что, по предварительным прогнозам, первые пять дней апреля будет теплая погода — выше климатической нормы.

«Фронтальные зоны уйдут сегодня, завтра. Дальше будет солнышко пробиваться. Выходные, думаю, будут прекрасные», — заявил начальник ситуационного центра Росгидромета.

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«Пищевые премудрости»: Диетолог назвал секрет, который поможет похудеть
Диетолог Пристанский: отказ от углеводов за 4 часа до сна поможет похудеть
26 марта 2025, 12:26

Фото: istockphoto/Kulikova Anna

В весенний период диеты пользуются у россиян особенной популярностью, потому что впереди — летний сезон.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основная проблема в том, что люди пытаются следовать абсолютно мифическим диетам.

«Кто-то не ест шесть часов, кто-то питается только белковыми продуктами, кто-то полностью убирает углеводы. Это сильные перегибы в питании из-за огромного количества информации в интернете в том числе. Но проблема в том, что рецепт, сработавший на конкретном человеке, не всегда соответствует действительности. К тому же, мы не всегда видим трансформацию, через которую человек прошел», — поделился эксперт.

По его словам, диета — это не всегда про преодоление, боль и стресс. Это определенного рода условности, которые важно соблюдать.

«Если мы говорим о структуре питания как о скелете, то здесь самое важное — понимать собственный расход энергии в пространство. Далее добавляем коэффициент активности, определяемся с калорийностью, и уже от этого идем», — сказал диетолог.

Он добавил, что также стоит рассмотреть «разнообразные пищевые премудрости» — например, отказ от углеводов за четыре часа до сна.

«Это один из легких моментов, который вкупе с другими будет давать вам определенного рода результат», — сообщил Пристанский.

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Выбитые зубы, секс с верблюдами и ВИЧ: на что готовы девушки на вечеринках шейхов в ОАЭ за 84 миллиона?
26 марта 2025, 12:23

Фото: iStock/SHansche

Каждый год сотни девушек из бедных стран приезжают в Дубай в поисках легких денег, сталкиваясь с ужасными условиями. Дубай стал известен как эскорт-столица мира, где шейхи предпочитают развлекаться с иностранками.
Многие видят красивые фотографии девушек на фоне роскошных машин и небоскрёбов, но немногие знают о том, какой ценой достигается такая жизнь. Подробнее о кошмарных вечеринках в Дубае читайте в материале «Радио 1».

Эскортный бизнес

С 2021 года проблема эскортного бизнеса в Дубае стала широко известна, когда СМИ начали публиковать истории девушек, попавших в эту ловушку.

Российский видеограф Алекс Концов был осуждён за публикацию видео с обнажёнными девушками в Дубае, что привлекло внимание к тому, как шейхи заманивают моделей под предлогом роскошного отдыха и щедрых вознаграждений.

Фото: iStock/SHansche

Обычно рекрутеры ищут девушек из бедных стран, включая СНГ, предлагая им «увлекательные» поездки с обещаниями анонимности и конфиденциальности.

Отвратительные развлечения

«Порта Потти» — это вечеринка, на которой дубайские шейхи устраивают шокирующие и отвратительные развлечения. Хайп вокруг неё появился недавно, но первые приглашения зарубежным моделям начали рассылать ещё в 2016 году.

На таких мероприятиях девушек заставляют участвовать в ужасных действиях с экскрементами, а также подвергают насилию, включая жестокие травмы. Название вечеринки связано со словом «potty», что означает «ночной горшок».

Девушек принуждают к участию в непристойных действиях с животными, такими как верблюды или ослы. Им выбивают зубы (с возможностью восстановления и компенсации — в лучшем случае), ломают конечности, позвоночник и ребра.

Фото: iStock/Diamond Dogs

Секс с двадцатью мужчинами

Девушка из Нигерии поделилась шокирующей историей о том, как оказалась на «бирже» для удовлетворения экстравагантных желаний шейхов. По её словам, эти богатые мужчины, уставшие от повседневной жизни и недовольные своими женами, готовы платить любые суммы за исполнение своих самых безумных фетишей.

«Я была достаточно смелой, чтобы согласиться на это», — признаётся она.

Её «работа» заключалась в том, чтобы участвовать в насильственных актах с двадцатью представителями дубайской знати одновременно, за что она получила внушительное вознаграждение по меркам Нигерии. В своих откровениях она рассказала, что подвергалась унижению, включая испражнения.

Развлечения, которые выходят за рамки человеческого понимания

Блогерша из России, известная под псевдонимом Лера, считает, что для этих богатых мужчин девушки выступают своего рода «аниматорами», развлекающими их в самых необычных и порой жестоких формах. По её словам, такие «развлечения» выходят за рамки человеческого понимания — трудно представить, насколько нужно быть пресыщенным жизнью, чтобы утратить человеческий облик и увлекаться подобным.

Лера отмечает, что шейхи часто имеют склонность к несовершеннолетним и не используют средства защиты от ВИЧ, заставляя девушек принимать гормональные противозачаточные препараты. Процесс приглашения в эскорт может занять от недели до шести месяцев — её собственное приглашение пришло через 14 дней.

Если девушка решит отказаться, это не станет концом света, просто двери в мир эскорта для неё закроются — и, возможно, это к лучшему. Однако стоит отметить, что о фетишах шейхов предупреждают далеко не всегда, что добавляет еще больше неопределенности в этот мрачный бизнес.

Фото: iStock/VladOrlov

Оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебель

История украинской модели Марии Ковальчук — это печальная и тревожная иллюстрация мрачной стороны гламурной жизни в Дубае. Девушки, попадающие в руки агентств, зачастую теряют свои права и становятся марионетками, жертвами садистских наклонностей богатых мужчин. Судьбы тех, кто становится жертвой насилия и не получает обещанной оплаты, остаются в тени, и можно только догадываться о том, насколько они трагичны. В «тёмном Интернете» можно найти ужасающие видео, показывающие издевательства и беспорядок, царящий после оргий — оторванные волосы на полу, запёкшаяся кровь на матрасах, разорванная мебель и отвратительный хаос вокруг.

К сожалению, похоже, что именно на подобной вечеринке оказалась и Мария Ковальчук. Она отмечала свой день рождения в компании дубайских шейхов, и, вероятно, именно такой «подарок» ей преподнесли. С 11 марта связь с ней прервалась. Последний её звонок был маме, когда она сообщила, что двое незнакомых мужчин везут её куда-то. Модель отменила рейс в Таиланд, и спустя неделю её нашли в дубайской больнице с переломами ног и другими серьезными травмами. Она не может говорить, сейчас за её жизнь борются врачи.

Мария Ковальчук (фото: Instagram*@ae3marylu)

Условия секс-рабства и участие в садистских практиках наносят серьезный ущерб ментальному здоровью, приводя к депрессии и потере желания жить. Это трагедия, которая затрагивает людей независимо от их происхождения и финансового положения.

Сколько можно заработать на Porta Potty в Дубае

Девушки, попавшие в сферу Porta Potty, зарабатывают разными способами. Анонимная нигерийка, общавшаяся с African Insider, смогла получить 40 тысяч долларов за два дня, что составляет около 3 миллионов рублей.

Средняя стоимость услуг девушек из СНГ составляет примерно 50 тысяч долларов, что ближе к 4 миллионам рублей. Однако встречаются и случаи «демпинга», когда сумма снижается до 10 тысяч долларов, то есть около миллиона рублей.

Наибольшую ценность представляют американки и европейские женщины, за которых могут заплатить до миллиона долларов — это около 84 миллионов рублей. В некоторых случаях оплата осуществляется не деньгами, а дорогими аксессуарами, такими как сумочки.

Фото: iStock/frantic00

Девушки, попадая в сферу услуг, иногда не осознают, на что идут, особенно если агентства не честны в своих предложениях. Многие из них сталкиваются с насилием и недоплатами, особенно африканки и женщины из СНГ. Важно помнить, что обвинять их в наивности или сочувствовать — это личный выбор каждого, но главное, чтобы никто из близких не оказался в подобной ситуации.

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*запрещён в РФ.
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Стало известно, какие продукты чаще всего покупают россияне
Исследование: россияне чаще всего покупают чипсы, мясо и молоко
26 марта 2025, 12:21

Фото: istockphoto/VLG

Россияне чаще всего покупают чипсы, мясную продукцию и молочку. К соответствующим выводам пришло исследование NTech. Четвертое место в топе заняли соки, а пятое — сосиски и вареные колбасы.
«При этом бренды детского питания стремительно ворвались в топ-10. На восемь позиций взлетела и курица одного из популярных брендов, а энергетические напитки уже два года пользуются большим спросом у россиян и стабильно занимают девятое место рейтинга», — пишут «Известия», изучившие итоги исследования.
Вместе с тем аналитики «Выберу.ру» выяснили, что количество россиян, которые покупают на маркетплейсах ненужные им вещи, выросло вдвое в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами опроса, 38% респондентов признали, что стали покупать куда больше вещей в интернете, которые на самом деле им не нужны. Треть опрошенных заявили, что не заметили разницы в количестве подобных вещей, а оставшиеся указали, что и вовсе поменяли свое отношение к покупкам в сети и стали тратиться на них куда реже.
«К бесполезным онлайн-покупкам 34% опрошенных россиян отнесли китайскую одежду по низким ценам, которая на фото выглядит лучше, чем в реальности. В то же время 25% опрошенных признались, что почти никогда не используют сувениры и декоративную посуду, приобретенные из-за красивого принта. 14% не пользуются косметикой и парфюмерией», — говорится в материале.
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Автоэксперт поделился советами, как правильно выбирать шины
Автоэксперт Корнев: при покупке шин нужно смотреть на дату производства
26 марта 2025, 12:16

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

При покупке новых шин важно смотреть на дату производства, указанную на боковине, так как даже свежая резина может оказаться непригодной из-за неправильного хранения на складе. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, из-за долгого и неправильного хранения резина высыхает, теряет эластичность и покрывается небольшими трещинами, что делает ее непригодной и даже опасной.
«Поэтому самый главный совет — всегда осматривайте шины перед покупкой и старайтесь выбирать максимально «свежие» экземпляры — год, максимум два с момента производства до продажи. Дата производства указана на боковине ближе к диску — четыре цифры в овале. Первые две обозначают неделю производства, вторые две указывают на год, то есть покрышки с цифрами 0224 сделаны в феврале 2024 года», — пояснил автоэксперт в беседе с «Известиями».
В свою очередь эксперт Роскачества, член Общественного совета при Росстандарте Андрей Васильев поделился другими советами по подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону. В разговоре с RT специалист указал на необходимость проверить днище и кузов автомобиля на предмет коррозии, оценить состояние патрубков под капотом, которые из-за перепада температур могли покрыться трещинами и износиться. Также он посоветовал сменить щетки дворников у машины, проверить аккумулятор и кондиционер.
«В специализированном центре заправят кондиционер хладагентом, а также проверят состояние трубок, по которым подается хладагент. Там же помогут повести досмотр радиатора на наличие повреждений», — поделился эксперт.
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