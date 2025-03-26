«Скользкий аферюга»: почему Алексей Булдаков лишил сына наследства, а его вдова продала имущество за бесценок

Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Народному артисту России Алексею Булдакову исполнилось бы 26 марта 74 года. Друзья называли его настоящим мужчиной, коллеги — истинным мастером своего дела, а сам он считал себя просто актером. О его личной жизни и скандале с наследством расскажет «Радио 1».
Биография и творческий путьАлексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в маленьком алтайском селе Макаровка в многодетной семье. У него было два брата и две сестры, и все они с раннего возраста были приучены к тяжелому труду на земле. В дополнение к этому Булдаков занимался боксом и борьбой, а также посещал авиамодельный кружок. Его мечтой была карьера летчика, но после просмотра фильма «Большая жизнь» он решил стать артистом.
Вскоре семья переехала в Павлодар. Там Булдаков завершил обучение в школе и три года провел в театральной студии при местном драматическом театре. После этого его призвали в армию. По возвращении из службы он устроился на тракторный завод, но проработал там всего полгода и вновь вернулся к актерскому мастерству. Булдаков выступал в театрах Рязани, Караганды, Санкт-Петербурга и Минска, а в 1993 году переехал в Москву, где начал работать в МХАТе имени Горького.
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Дебют Булдакова в кино состоялся в 1982 году, и он быстро привлек внимание режиссеров. Всероссийскую известность он приобрел после выхода фильма «Особенности национальной охоты», где сыграл генерала Иволгина. Фраза его персонажа «Ну вы, блин, даете!» стала популярной, как и тосты — «За разум!», «Ну, за искусство!», «За понимание!». Генерал Иволгин превратился в героя анекдотов и фольклорного персонажа.
В общей сложности в фильмографии Булдакова насчитывается 164 работы. Он был удостоен званий заслуженного и народного артиста России.
Алексей Булдаков (Фото: кадр из фильма «Особенности национальной рыбалки»)
Две жены и тайный роман БулдаковаПервой женой Булдакова стала белорусская актриса Людмила Кормунина, с которой он встретился в Минске. Их брак продлился всего полтора года. Позже, на кастингах, Булдаков познакомился с помощником режиссера Зинаидой Старостенко. В сентябре 1988 года у них родился сын Иван. Хотя брак официально не был зарегистрирован, Булдаков признал отцовство. Сейчас Иван живет с матерью на Мальте.
Второй супругой Булдакова стала педагог Людмила Куцанкина. У них не было детей, но они прожили вместе до самой смерти актера. После его кончины некая Татьяна Смолина заявила, что на протяжении более 20 лет состояла с ним в тайных отношениях.Однако это так и осталось слухами.
Почему Булдаков лишил сына наследстваЛетом 1998 года Булдаков исключил своего сына Ивана из завещания, хотя продолжал выплачивать алименты. Его многомиллионное наследство, включая загородный дом, квартиру и автомобили, досталось его вдове. Зинаида Старостенко утверждала, что такое решение было принято под влиянием второй жены.
«Алексей никогда бы так не поступил, он из большой семьи и всегда чувствовал братство. Не секрет, что он помогал нуждающимся актерам, делая это анонимно. Видимо, его отцовские чувства "генерала" были под контролем его партнерши», — заявила она в интервью.
Болезнь и смерть в Монголии
В 2015 году Булдакову поставили диагноз рак, но его супруга оказала ему поддержку и настоятельно рекомендовала начать лечение. Актер прошел несколько курсов химиотерапии и перенес операцию, после чего смог победить недуг. Булдаков скончался 3 апреля 2019 года во время гастролей в Монголии. Он ушел из жизни во сне в гостиничном номере из-за оторвавшегося тромба. Ему было 68 лет. В последний путь его проводили жена, внебрачный сын Иван, а также друзья и коллеги.
Режиссер Алла Сурикова и актер Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Скандал с продажей недвижимостиВ программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым знакомые семьи Булдаковых поделились, что вдова актера в последнее время стала менее доступна для общения. При редких встречах она выглядела нездоровой. Позже стало известно, что рядом с ней часто находится актер и ведущий-конферансье Эдуард Гладкий, который является двойником Николая Баскова.
Подруга Булдаковой, Лидия Смирная, охарактеризовала его как «скользкого аферюгу». Якобы Гладкий лично сообщил ей, что «Гильдия актеров назначила его опекуном» и начал интересоваться финансовыми делами Булдакова.
«Вы знаете, это не та Людмила Андреевна, которую я знала 20 лет. Она выглядела как робот! Человек был явно под воздействием чего-то — уколов или таблеток — иначе она не могла бы вести себя так неадекватно», — отметила Людмила Смирная.Вдова продала дом с 25 сотками земли практически за бесценок — всего за семь миллионов рублей, хотя его оценочная стоимость составляла 30 миллионов. Участники программы высказали предположение, что такое решение могло быть спровоцировано «опекуном», который может претендовать на другое имущество женщины.
В телефонном разговоре с Малаховым Гладкий заявил, что дом Булдакова был продан еще при жизни актера.
«Я ничего не воровал, все делал честно», — подчеркнул он.Также мужчина опроверг слухи о том, что изолировал вдову от ее знакомых, утверждая, что она сама не желает общаться с окружающими.
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