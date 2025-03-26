«Скользкий аферюга»: почему Алексей Булдаков лишил сына наследства, а его вдова продала имущество за бесценок

При покупке новых шин важно смотреть на дату производства, указанную на боковине, так как даже свежая резина может оказаться непригодной из-за неправильного хранения на складе. Об этом заявил глава управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев. По его словам, из-за долгого и неправильного хранения резина высыхает, теряет эластичность и покрывается небольшими трещинами, что делает ее непригодной и даже опасной.