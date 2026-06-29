Скончался актер из «Великолепной пятерки» Андрей Усольцев

29 июня 2026, 20:16

Актер Андрей Усольцев умер в 58 лет

Андрей Усольцев (Справа) (Фото: кадр из сериала: «Невский. Чужой среди чужих» (2018)

В возрасте 58 лет скончался актер Андрей Усольцев, известный зрителям по сериалам «Великолепная пятерка» и «Витязи». Информация о его уходе появилась 27 июня на портале Кино-Театр.ру. Причины смерти и подробности прощания с артистом на текущий момент не раскрываются.