Скончался актер из «Великолепной пятерки» Андрей Усольцев
В возрасте 58 лет скончался актер Андрей Усольцев, известный зрителям по сериалам «Великолепная пятерка» и «Витязи». Информация о его уходе появилась 27 июня на портале Кино-Театр.ру. Причины смерти и подробности прощания с артистом на текущий момент не раскрываются.
Усольцев получил высшее образование еще в 1990 году, окончив Уральский государственный университет имени А. М. Горького. Однако к актерской профессии он пришел значительно позже — спустя почти тридцать лет после окончания вуза.
За короткую кинокарьеру Усольцев успел сняться в пяти проектах. В его фильмографии — сериалы «Моя девочка» (2023), «Крепкие орешки» (2021), «Великолепная пятерка-5» (2019), «Витязи-2» (2025) и «Невский. Чужой среди чужих» (2018).
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