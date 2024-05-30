Скончался актер сериала «След» Роман Клементьев

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Скончался актер из сериалов «Тайны следствия» и «След» Роман Клементьев. Об этом сообщается на сайте «Кино-театр.ру». Причины смерти не уточняются, Клементьева не стало в четверг, 29 мая.
Окончив отделение театрального искусства в Государственной литовской консерватории, Клементьев стал играть в кино с конца «нулевых». В его послужном списке больше 25 работ в разнообразных телевизионных проектах.
Также Роман Клементьев известен аудитории по работам «The Тёлки», «Годунов», «Тайны госпожи Кирсановой» и другим. Артист умер на 60-м году жизни.
Ранее сообщалось о смерти советского и украинского актера Богдана Козака на 84-году жизни. Он отмечен, как одна из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.
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Ранее сообщалось о смерти советского и украинского актера Богдана Козака на 84-году жизни. Он отмечен, как одна из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.
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Никита Кротов