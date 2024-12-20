Скончался каскадёр и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов

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Скончался актёр из «Возвращения Будулая» и дублёр Михаила Боярского Александр Пестов, информация об этом появилась на портале «Кино-Театр.Ру».
Александр Пестов ушёл на 79 году жизни.
Согласно информации сайта актёр скончался в среду, 18 декабря.
Александр Пестов 26 лет (с 1970-го по 1996 год) трудился на киностудии «Ленфильм», он был постановщиком трюком и профессиональным гонщиком. Ещё он был членом Союза кинематографистов Российской Федерации.
Среди фильмов, в съёмках которых принимал участие бывший дублёр Михаила Боярского: «Красная стрела» (1986), «Водитель автобуса» (1983), «Дорожный патруль — 2» (2008), «Возвращение Будулая» (1985) и иные.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений.
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Согласно информации сайта актёр скончался в среду, 18 декабря.
Александр Пестов 26 лет (с 1970-го по 1996 год) трудился на киностудии «Ленфильм», он был постановщиком трюком и профессиональным гонщиком. Ещё он был членом Союза кинематографистов Российской Федерации.
Среди фильмов, в съёмках которых принимал участие бывший дублёр Михаила Боярского: «Красная стрела» (1986), «Водитель автобуса» (1983), «Дорожный патруль — 2» (2008), «Возвращение Будулая» (1985) и иные.
Ранее сообщалось, что на 86-м году жизни скончался актер Дэвид Уитерлей, прославившийся благодаря своей роли Барлимана Баттербера в трилогии «Властелин колец». В некрологе, опубликованном после его смерти, отмечается, что Уитерлей «очаровал публику» своими выступлениями и оставил значимый след в индустрии развлечений.
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