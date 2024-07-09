Вкусно, полезно, красиво: Фруктово-ягодный двухслойный смузи на завтрак

Фото: сгенерировано в Kandinsky/«Радио 1»
Лето — это сезон, который богат фруктами и ягодами. Из них можно приготовить не только вкусные блюда, но и напитки. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить бананово-клубничный двухслойный смузи.
Ингредиенты (на 1 порцию)
- Банан — 150 гр. (1 шт)
- Йогурт — 75 мл.
- Базилик — 4 гр.
- Лимонный сок — 1 ч.л.
- Цедра лимона — 0,5 гр.
- Замороженная малина — 75 гр.
- Замороженная клубника — 75 гр.
- Вишневый сок — 50 мл.
- Сливки (20%) — 50 мл.
Пошаговый рецепт
- Помыть ингредиенты.
- Взбить в блендере бананы, йогурт, листья базилика, сок и цедру лимона.
- Положить малину и клубнику в кастрюлю, добавить вишневый сок и поварить на 5-10 минут.
- Далее взбить ягодную смесь, процедить и снова взбить со сливками.
- Налить в стакан банановую смесь, а сверху ягодную, чтобы получилось два слоя.
- Остудить смузи в холодильнике и подать к столу.
Читайте также:
Спасет от жары: Как приготовить мороженое в домашних условиях
Фруктовый и ягодный: простой рецепт освежающего домашнего лимонада
Квас домашний: классический рецепт прохладительного напитка
Анастасия Бондарева