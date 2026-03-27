Сладости и свежие фрукты поднимают настроение жителям Петербурга

27 марта 2026, 09:37

Жители Санкт-Петербурга поднимают себе настроение сладостями, свежими фруктами и овощами, а также азиатской едой. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов «О’КЕЙ».





По словам аналитиков, 56% петербуржцев предпочитают наслаждаться свежими фруктами и овощами, а также часто покупают рыбу и мясо. Кроме того, замечена тенденция на увеличение покупок азиатских продуктов, таких как лапша ширатаки и токпокки, роллы и другие экзотические закуски.





«При этом сладости для половины петербуржцев также являются надежным способом поднять себе настроение. Особой популярностью пользуются десерты, знакомые с детства: орешки со сгущёнкой, вафли с различными начинками и пряники, в том числе мятные», — приводит данные исследования «Петербургский дневник».