Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокусу»

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Следователи изъяли в подразделениях ГУ МЧС Подмосковья документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В частности, будут проанализированы данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения и как контролировалось их устранение.
Здание «Крокус сити холла» является объектом категории значительного риска. То есть проверки там возможны раз в четыре года. Согласно реестру таких проверок, последнюю проводили там в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.
Однако в июне в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, а в конце 2023 года в — инспекционный визит.
Очевидцы утверждают, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоотвода, а также не включилось аварийное освещение. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте.
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Здание «Крокус сити холла» является объектом категории значительного риска. То есть проверки там возможны раз в четыре года. Согласно реестру таких проверок, последнюю проводили там в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.
Очевидцы утверждают, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоотвода, а также не включилось аварийное освещение. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте.
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Ювелина Бернст