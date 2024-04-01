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Следователи изъяли в МЧС документы по «Крокусу»

01 апреля 2024, 06:45
Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Фото: iStock/ Semen Salivanchuk

Следователи изъяли в подразделениях ГУ МЧС Подмосковья документы, связанные с проведением проверок противопожарного состояния «Крокус сити холла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В частности, будут проанализированы данные о том, проводились ли проверки, выявлялись ли нарушения и как контролировалось их устранение.

Здание «Крокус сити холла» является объектом категории значительного риска. То есть проверки там возможны раз в четыре года. Согласно реестру таких проверок, последнюю проводили там в 2019 году, так как в 2020 году в действие вступил мораторий на проверки объектов, за исключением объектов чрезвычайно высокой и высокой категориям риска.


Однако в июне в «Крокус сити холле» был проведен обязательный профилактический визит, а в конце 2023 года в — инспекционный визит.

Очевидцы утверждают, что в концертном зале после его поджога террористами не сработали системы автоматического пожаротушения и дымоотвода, а также не включилось аварийное освещение. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте.

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#следователи
#документы
#нарушения
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Британские пациенты скорой помощи умирают из-за 12-часовых очередей на прием
В Британии более 250 человек еженедельно умирают в ожидании скорой помощи
01 апреля 2024, 06:50

Фото: istock / gorodenkoff

В Великобритании более 250 человек еженедельно умирают из-за очередей на прием в отделения скорой медицинской помощи. О кризисе в сфере здравоохранения страны пишет издание The Times, ссылаясь на данные Королевского колледжа неотложной помощи.
По информации издания, в 2023 году порядка 14 тысяч человек скончались из-за более чем 12-часового ожидания приема в отделениях неотложной помощи.

За февраль 2024 года количество людей, которые прождали более 12 часов в отделениях помощи, достигло 45 тысяч человек.

До этого премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что показатели работы отделений скорой помощи были «недостаточно хорошими». Сунак подчеркнул, что исправлению ситуации в области здравоохранения мешают забастовки медиков. Британский премьер назвал решение этой проблемы приоритетным направлением для своего правительства.

Ранее сообщалось, что в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#министр
#великобритания
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«Ведомости» узнали о деле против владельца застройщика из топ-15 в РФ
«Ведомости»: владелец ГК «Гранель» Нигматуллин стал фигурантом дела о взятке
01 апреля 2024, 05:43

Фото: istock / Akintevs

Владелец застройщика «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела по статье о даче взятки в особо крупном размере. Детали стали известны «Ведомостям» от источников, знакомых с ходом расследования.
Собеседники издания сообщили, что фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Это так называемая «облегченная версия» домашнего ареста. Нигматуллину можно передвигать по городу, находится в офисе, однако вечером он должен находится по месту жительства.

В настоящее время неизвестно, находится Нигматуллин в статусе подозреваемого или обвиняемого. По данным судебной базы, мера пресечения была принята 7 марта, обвинение должно быть предъявлено подозреваемому на протяжении десяти дней.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 291 УК. По данной статье предусматривается наказание на срок от 7 до 12 лет.

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#наказание
#взятка
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Аналог «Виагры»: Врач порекомендовала продукты для сексуального возбуждения
Терапевт Бейли заявила, что свекла действует на мужчин как «Виагра»
01 апреля 2024, 04:53

Фото: istock / Rattankun Thongbun

Ряд продуктов питания могут воздействовать на физиологические и психологические аспекты сексуальности. Об этом рассказала врач-терапевт Клэр Бейли в материале Daily Mail.
Терапевт пояснила, что потеря интереса к сексу не всегда говорит о наличии серьезных медицинских проблем: либидо усиливается или ослабевает под влияние различных факторов. Как считает Бейли, с помощью питания можно вернуть яркие ощущения в сексуальную жизнь.

«Фитоэстрогены, содержащиеся в таких продуктах, как семена льна, семена кунжута и нут, действуют аналогично женскому половому гормону эстрогену. Употребление этих продуктов может помочь при симптомах менопаузы», — заявила эксперт.
Бейли также порекомендовала женщинам для усиления возбуждения добавить в рацион устрицы, орехи и семена. Эти продукты положительно влияют на сексуальность за счёт содержания цинка.

Мужчинам терапевт посоветовала есть свеклу, поскольку она богата веществами, которые в процессе пищеварения преобразуются в азотную кислоту, необходимую для улучшения кровоснабжения внутренних органов, в том числе половой системы.

«Фактически, свекла действует как «Виагра», — заявила Бейли.
Она отметила, что мужчинам полезно на постоянной основе употреблять продукты с высоким содержанием жирных кислот омега-3, к примеру, лосось, анчоусы, тунец и мидии.

В заключении Бейли призвала мужчин и женщин есть ферментированные продукты, помогающие снижать уровень стресса.

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#семена
#терапевт
#секс
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На юге Сахалина произошло землетрясение магнитудой 3,0
01 апреля 2024, 04:27

Фото: iStock/ allanswart

Сейсмологи зафиксировали на юге Сахалина землетрясение магнитудой 3,0, сообщила ТАСС начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, несмотря на малую магнитуду, подземные толчки ощутили жители двух городских округов — Синегорска и Быкова — в соседнем Долинском районе. При этом в данной части Сахалина ощущаемые землетрясения происходят редко, отметила Семенова.

Эпицентр располагался в 11 км северо-западнее села Синегорск, в пригороде Южно-Сахалинска.

Ранее землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на северо-востоке Японии с эпицентром в префектуре Фукусима. Подземные толчки ощущались также в Токио. Местные жители получили извещение о надвигающемся катаклизме через общенациональную систему экстренного оповещения на их смартфонах. Для северо-восточного побережья Японии была объявлена угроза цунами. Позже предупреждение было снято.

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#землетрясения
#природа
#россия
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Мама погибшего в «Крокусе» певца-колясочника рассказала о странностях того дня
01 апреля 2024, 01:53

Фото: Акция памяти «Журавли», Константин Семенец

Мать певца-колясочника Максима Вербенина, погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», рассказала телеканалу НТВ о загадочных обстоятельства того дня.
«Обычно Максим всегда опаздывал везде. И тут так получилось, что они приехали заранее, это вообще на него не похоже», — рассказала изданию мать погибшего .
Помимо этого, Максим в тот злополучный день напевал песню группы «Пикник» под названием «А движения неловки». В песне поется о спасении некой девушки из мышеловки дорогой ценой.

Мужчина посетил концерт со своей девушкой. Когда в концертный зал ворвались вооруженные террористы, пара уже заняла свои места в зрительном зале. Террористы расстреляли Вербенина в упор, он упал на свою возлюбленную, там самым защитив ее от пуль.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последней информации, погибло 144 человека, количество пострадавших выросло до 551.

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#террористы
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#теракт
#крокус сити холл
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Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
01 апреля 2024, 00:55

Фото: iStock/ KleverLeveL

Мессенджер Telegram запустил монетизацию, говорится на сайте мессенджера. Теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тыс. будут получать 50% дохода от рекламы, которая публикуется в них.
Однако для россиян монетизация на данный момент недоступна, так как для совершения оплаты рекламы и вывода средств будет использоваться блокчейн TON, который недоступен пользователям из России. Он также недоступен на Украине, в Палестине, Израиле и некоторых других странах.

Вывод денег станет доступен авторам каналов в ближайшие недели на платформе Fragment. Доход по программе монетизации можно будет вывести без комиссии или же направлять его на оплату рекламных объявлений в Telegram, коллекционных адресов или розыгрышей подписок Premium.

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что рекламная платформа Telegram откроется почти в 100 новых странах.

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#новости
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В России начался весенний призыв в армию
Минобороны: в России 1 апреля начался весенний призыв на военную службу
01 апреля 2024, 00:47

Фото: istock / scaliger

В России с 1 апреля стартует весенний призыв на военную службу, который продлится по 15 июля. Срок срочной службы, как и ранее, составит 12 месяцев. Об этом напомнили в Минобороны РФ.
Призыв в некоторых регионах Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, будет проходить с 1 ноября по 31 декабря по причине климатических особенностей.

Отмечается, что призывников будут отправлять в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории РФ. В новые регионы, а также в зону проведения специальной военной операции призывников направлять не будут.

Направить на срочную службу планируют 150 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

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#регионы
#операции
#весенний призыв
#армия
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Бастрыкин поручил следователям установить связь между напавшими на «Крокус»
01 апреля 2024, 00:22

Фото: iStock/ blinow61

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Он поручил следователям изучить связи между всеми обвиняемыми в нападении, а также установить организаторов и заказчиков теракта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу СК.
В ходе совещания были озвучены доклады по разным направлениям, в том числе отчеты экспертов и криминалистов. Глава ведомства проверил работу следователей и криминалистов на месте происшествия, а также их работу с посетителями «Крокуса».

Бастрыкину доложили, что в настоящее время продолжается процесс признания посетителей концертного зала потерпевшими, выдачи личных вещей и автомобилей. Тем временем граждане, включая тех, кто находился в день теракта в «Крокусе», обращаются в СК, чтобы сообщить имеющуеся у них сведения.

Ранее СК, основываясь на показаниях арестованных, сообщило, что действия исполнителей теракта координировал через соцсети некий мужчина, который обещал передать им в Киеве оплату за преступление. По делу арестованы девять человек, из которых четверо непосредственных исполнителей.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

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#служба
#бастрыкин
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ВКС России уничтожили базу боевиков на юго-западе Сирии
31 марта 2024, 23:56

Фото: iStock/ Roman Novitskii

Воздушно-космические силы России уничтожили место базирования боевиков в труднодоступных районах горного хребта Джебель-эль-Мраах в провинции Хомс на юго-западе Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрия Попова.
По сведениям центра, боевики перешли туда из зоны Эт-Танф, которая контролируется американскими войсками и их союзниками по международной коалиции.

Попов отметил, что авиация коалиции не перестает создавать опасные ситуации в небе над Сирией, нарушая протоколы деконфликтации. За минувшие сутки, по его словам, было зафиксировано шесть случаев нарушения со стороны коалиции протоколов деконфликтации от 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В частности, над районом Эт-Танф произошло пять нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и разведывательным самолетом B-350.

Таким образом коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, обостряя обстановку в сирийском воздушном пространстве, подытожил генерал-майор.

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