В ЦРУ заключили, что утечка вируса COVID-19 пошла из лаборатории в Китае

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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) считает, что пандемия COVID-19 началась из-за утечки вируса из лаборатории в Китае. В доказательство этого был опубликован новый аналитический доклад, сообщила газета The New York Times.
Ранее в течение нескольких лет ЦРУ не делало окончательных выводов о происхождении вируса. Не хватало информации для установления, произошёл ли COVID-19 от животного естественным путём или стал результатом лабораторной утечки в Ухане.
Изменение позиции ЦРУ связано с новым, более тщательным, анализом уже имеющихся данных, а не с появлением новой разведывательной информации.
Этот пересмотр данных начался ещё при администрации бывшего президента США Джо Байдена и завершился после назначения Джона Рэтклиффа новым директором ЦРУ. Ранее Рэтклифф выступал за наказание Китая за сокрытие данных о происхождении COVID-19.
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Изменение позиции ЦРУ связано с новым, более тщательным, анализом уже имеющихся данных, а не с появлением новой разведывательной информации.
Этот пересмотр данных начался ещё при администрации бывшего президента США Джо Байдена и завершился после назначения Джона Рэтклиффа новым директором ЦРУ. Ранее Рэтклифф выступал за наказание Китая за сокрытие данных о происхождении COVID-19.
«Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений», — уточнили в The New York Tmes.Читайте также:
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Мария Моисеева