Депутат Гаврилов: граждане могут получить дачу и землю от государства бесплатно

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Многие россияне имеют реальную возможность получить от государства дачу или участок земли бесплатно. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Как рассказал политик изданию Лента.ру», получение участка или дачи может произойти в случае соблюдения ряда требований, которые могут меняться в зависимости от региона. Например, бесплатный земельный участок доступен семьям с тремя или более детьми.
К тому же земля полагается молодым специалистам из сельской местности. В их числе учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Участок предоставляется на шесть лет. Если в течение этого срока специалист продолжает работать в селе, тогда гражданин может оформить территорию в личное пользование.
Без очередей участки предоставляются Героям России и СССР, а еще полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Помимо этого земля может быть дана льготникам. В их числе инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Если же говорить об остальных россиянах, то они могут рассмотреть программы «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара». Согласно им, гражданину предоставляется земля в данных регионах для жилья, бизнеса или сельского хозяйства сроком на пять лет. В случае одобрения, россиянин обязан использовать территорию по назначению.
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«Все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, и, как правило, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах к этому добавляется требование о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта Федерации», — пояснил Гаврилов.
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К тому же земля полагается молодым специалистам из сельской местности. В их числе учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Участок предоставляется на шесть лет. Если в течение этого срока специалист продолжает работать в селе, тогда гражданин может оформить территорию в личное пользование.
«Интересно, что в отличие от многодетных семей, специалисты в селе могут выбрать участок сами, даже если он еще не размежеван, — тогда придется заняться оформлением границ за свой счет», — уточнил Гаврилов.
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Без очередей участки предоставляются Героям России и СССР, а еще полным кавалерам орденов Славы и Трудовой Славы. Помимо этого земля может быть дана льготникам. В их числе инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Если же говорить об остальных россиянах, то они могут рассмотреть программы «Дальневосточного гектара» и «Арктического гектара». Согласно им, гражданину предоставляется земля в данных регионах для жилья, бизнеса или сельского хозяйства сроком на пять лет. В случае одобрения, россиянин обязан использовать территорию по назначению.
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Иван Мусатов