Слежка за супругом, досье и поиск по геолокации: стало известно, сколько стоят услуги сыщиков
Проверка супруга на верность может обойтись россиянам почти в 90 тысяч рублей, а установление его текущего местоположения — еще в 100 тысяч. Mash Money изучил рынок частных детективных услуг и выяснил, сколько сегодня стоят слежка за человеком, сбор информации и другие подобные запросы.
Как правило, за предполагаемым неверным супругом следят сразу два-три специалиста. В Москве работа одного детектива обходится заказчику в 25–30 тысяч рублей, а в регионах — в 20–25 тысяч. В зависимости от количества сотрудников и продолжительности наблюдения одна смена может стоить от 40 до 90 тысяч рублей. Если слежка продолжается три дня, общая сумма способна достигнуть 270 тысяч.
При этом оплата обычно взимается не за фактически потраченные часы, а за сам выход на задание. Поэтому даже если объект наблюдения исчез из поля зрения всего на пару часов, а затем вернулся, стоимость услуги не меняется. Если работа затягивается более чем на сутки, заказчику придется доплачивать. По завершении наблюдения клиенту обещают предоставить фотографии, видеозаписи и информацию о людях, с которыми встречался объект слежки.
Помимо проверки на супружескую неверность, частные сыщики предлагают и другие услуги. Сбор досье на человека начинается от 50 тысяч рублей. Так называемая «вспышка» — определение точного местоположения человека с использованием данных оператора связи — может стоить от 50 до 100 тысяч рублей. Также на рынке предлагают «пробивы» персональных данных, стоимость которых зависит от запроса.
При этом законность некоторых подобных услуг вызывает вопросы. Частные детективы не вправе вмешиваться в личную жизнь граждан и самостоятельно проводить оперативно-разыскные мероприятия — такие полномочия относятся к компетенции правоохранительных органов. Несмотря на существующие ограничения, спрос на подобные предложения сохраняется.
Сам рынок частного сыска в России остается сравнительно небольшим. На начало октября в стране действовали всего 573 лицензии на детективную деятельность. Среди специалистов немало бывших сотрудников МВД и служб безопасности, имеющих опыт работы с информацией и наблюдения. При этом стоимость услуг заметно выросла: еще несколько лет назад за работу одного детектива просили около 15–20 тысяч рублей.
Читайте также: