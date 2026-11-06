Слежка за супругом, досье и поиск по геолокации: стало известно, сколько стоят услуги сыщиков

06 ноября 2026, 20:26

Проверка мужа на измену обойдется в 90 тысяч рублей

Фото: Istock / proud_natalia

Проверка супруга на верность может обойтись россиянам почти в 90 тысяч рублей, а установление его текущего местоположения — еще в 100 тысяч. Mash Money изучил рынок частных детективных услуг и выяснил, сколько сегодня стоят слежка за человеком, сбор информации и другие подобные запросы.