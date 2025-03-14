Слухи о разводе и романе Попова с Канделаки: что происходит в семье Скабеевой и как выглядит ее единственный сын

Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: Телеграм @skabeeva)
Известно, что Ольга Скабеева и Евгений Попов — не просто коллеги. Более 15 лет назад ведущие решили создать семью, а всего через год после этого радостного события у них родился первенец. Как выглядит их единственный ребенок и как на самом деле живет в браке популярная пара, расскажет «Радио 1».
Карьера Ольги Скабеевой
Что касается карьеры и судьбы Ольги, то свое детство она провела в Волжске, где и родилась. Несмотря на то, что в семье никто не проявлял интереса к гуманитарным наукам — отец работал строителем, а мать была архитектором — Ольга не пошла по их стопам. Уже к окончанию школы она четко представляла себя в журналистике и упорно шла к своей цели.
В начале своей карьеры Ольга работала в местной газете, а затем переехала в Санкт-Петербург, где поступила на факультет журналистики и успешно окончила его с красным дипломом. Уже во время учебы она начала свою работу на телевидении. К середине 2000-х годов карьера амбициозной журналистки активно развивалась, особенно после того, как Ольга начала заниматься журналистскими расследованиями и вступила в конфликты с оппозицией. Однако настоящую популярность ей принесло авторское шоу «60 минут».
Интересно, что карьера и личная жизнь Ольги переплелись, когда она вышла замуж за ведущего Евгения Попова.
Ольга Скабеева, Евгений Попов и их сын Захар (Фото: кадр из программы «Пока все дома»)
Брак с Евгением Поповым и рождение первенца
Отношения журналистов начались сразу после их первой встречи. Влечение между ведущими было очень сильным, однако в начале они даже не подозревали о том, что в будущем создадут семью. В течение первого года их отношений Ольга и Евгений виделись крайне редко из-за работы, и общение происходило в основном по видеосвязи. Постепенно они все больше узнавали друг о друге. Вскоре Попов решил сделать своей избраннице предложение. Однако плотный рабочий график дважды заставлял их откладывать свадьбу из-за необходимости подготовки срочных репортажей.
Интересно, что торжество они решили отметить в Нью-Йорке, поскольку на тот момент находились в командировке за границей. Евгений работал над выпусками в США, а Ольга была в Бельгии, но это не помешало им объединить свои судьбы. Скабеева и Попов не только живут вместе, но и работают в одной команде, фактически не расставаясь. Одиннадцать лет назад Ольга подарила своему мужу сына Захара, и коллеги из команды «Вести» тепло поздравили молодую маму с этим радостным событием.
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Попов не смог быть рядом с супругой во время рождения их ребенка, так как его отправили в командировку в соседнюю страну для освещения обострившейся политической ситуации. Однако к моменту выписки Ольги и сына из роддома Евгений успел вернуться. Поскольку супруги много работали, основное время с Захаром проводила его бабушка в Волжском. Как только мальчик немного подрос, родители забрали его в Москву.
Внешне Захар все больше напоминает свою успешную маму: у него такая же улыбка и разрез глаз. Конечно, некоторые черты он унаследовал и от отца, но, безусловно, больше похож на Скабееву. Несмотря на напряженный рабочий график, журналисты стараются уделять своему сыну каждую свободную минуту. К шести годам Захар уже научился читать и писать, а также проявил любовь к рисованию и начал изучать английский язык.
Теперь сын Евгения Попова растет гармонично развитой личностью. Он увлекается спортом и посещает лыжную секцию. Иногда вместе с родителями он проводит время в горах, катаясь на лыжах.
Ольга Скабеева и Евгений Попов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
Слухи о разводе пары
В 2020 году, накануне Нового года, начали активно распространяться слухи о разводе этой пары. Первоначально информацию опубликовал сатирический журнал «Панорама», известный своими шутливыми материалами. Несмотря на явный юмористический подтекст, некоторые интернет-пользователи восприняли эту новость всерьез, а ряд других СМИ начали ее тиражировать без проверки достоверности.
Кроме того, в «Панораме» появилась информация о том, что руководство телеканала рассматривает возможность замены Ольги Скабеевой на Тину Канделаки. Якобы между Евгением Поповым и Канделаки завязались романтические отношения.
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