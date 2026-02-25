Слуцкий призвал дать россиянам право самозапрета на переводы от незнакомцев

25 февраля 2026, 16:10

Фото: iStock/welcomia

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить россиянам устанавливать самозапрет на получение денежных переводов от неизвестных контактов, в том числе из-за границы.





Он пояснил, что россияне перестали «вестись» на прежние схемы мошенничества, поэтому злоумышленники «перешли к откровенной мести». Теперь они переводят на счета граждан РФ небольшие суммы, а в комментариях указывают «За наркотики» или «За продажу карты». Это делается для того, чтобы банки блокировали счета.





«ЛДПР предлагает расширить практику добровольного самозапрета и дать людям право устанавливать запрет на входящие переводы с неизвестных номеров как из-за рубежа, так и внутри страны. Человек должен иметь возможность мгновенно ограничить такие транзакции», — подчеркнул Слуцкий в разговоре с RT.