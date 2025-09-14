Смартфоны превратились в «кирпичи» после обновления Android

14 сентября 2025, 14:45

SHOT: Владельцы Android пожаловались на поломки смартфонов после обновления

Фото: istockphoto/SpVVK

Смартфоны массово превращаются в «кирпичи» после очередного обновления Android. С такой проблемой обращаются тысячи пользователей, сообщает Telegram‑канал Shot.