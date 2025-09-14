Смартфоны превратились в «кирпичи» после обновления Android
Смартфоны массово превращаются в «кирпичи» после очередного обновления Android. С такой проблемой обращаются тысячи пользователей, сообщает Telegram‑канал Shot.
По данным журналистов, сбои начались у владельцев Google Pixel 8, 9, 10 и 10 Pro после установки Android 16 QPR1, выпущенного 3 сентября. На экране появляется «белый шум», при записи видео картинка искажается.
Кроме того, обновление очищает галерею, нарушает работу банковских приложений и Bluetooth. Из‑за этого не подключаются смарт‑часы и наушники. В ряде случаев телефон перестаёт реагировать на кнопку включения.
Иногда устройство удаётся восстановить обычной перезагрузкой или откатом к предыдущей версии системы через настройки. В сервисных центрах ремонт оценивают примерно в десять тысяч рублей.
