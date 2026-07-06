Мэр погиб из-за конфликта с владельцем прогулочного судна
Мэр французской коммуны Локмарья на северо-западе страны погиб в субботу вечером после конфликта с владельцем прогулочного судна. Об этом пишет газета Figaro.
Причины ссоры, произошедшей в порту Ле-Пале между двумя мужчинами, пока не уточняются. Предварительно, мэр по имени Доминик Русло скончался именно из-за этой перепалки. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого, который ранее привлекался к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Амурской области зафиксировали два случая бешенства — в сёлах Малая Сазанка и Волково. Там ввели карантин, начали проводить дезинфекцию и внепланово вакцинировать домашних животных. При этом в Малой Сазанке бешеная крыса успела укусить одного несовершеннолетнего.
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