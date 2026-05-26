Смертность в ДТП с мотоциклами в Татарстане выросла на треть
В Татарстане с начала года восемь человек погибли в авариях с участием мотоциклов и питбайков. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов.
На пресс-конференции «Татар-информа» эксперт рассказал о состоянии аварийности на территории региона.
«В этом году зарегистрировано 56 ДТП с участием мототранспорта, в которых восемь человек погибли, а 56 получили ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий сократилось на шесть случаев, пострадавших также стало меньше на 16 человек. При этом число погибших увеличилось на три», — привёл статистику Гарипов.Инспектор добавил, что одной из причин роста смертности стал избыток на рынке малокубатурной мототехники — питбайков, эндуро и других лёгких мотоциклов. Кроме того, проблему усиливает лёгкая доступность их приобретения.