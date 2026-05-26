Смертность в ДТП с мотоциклами в Татарстане выросла на треть

26 мая 2026, 17:48

В Татарстане с начала года в ДТП с мотоциклами и питбайками погибли 8 человек

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В Татарстане с начала года восемь человек погибли в авариях с участием мотоциклов и питбайков. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Рустем Гарипов.





На пресс-конференции «Татар-информа» эксперт рассказал о состоянии аварийности на территории региона.

«В этом году зарегистрировано 56 ДТП с участием мототранспорта, в которых восемь человек погибли, а 56 получили ранения. По сравнению с таким же периодом прошлого года количество аварий сократилось на шесть случаев, пострадавших также стало меньше на 16 человек. При этом число погибших увеличилось на три», — привёл статистику Гарипов.