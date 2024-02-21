СМИ рассказали подробности о пребывании предателя Кузьминова в Испании

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Летчик Максим Кузьминов, угнавший в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8 на Украину, пробыл в испанском муниципалитете Вильяхойос несколько дней. На документах, которые лежали около тела летчика, были найдены его отпечатки пальцев. Об этом информирует газета El Mundo.
Соседи рассказали, что российский дезертир находился в этом районе всего несколько дней. О нем никто не знал: ни в районном объединении Ла-Кала, ни в православной церкви Вильяхойосы, ни в ближайшем супермаркете.
В сентябре 2023 года украинская разделка сообщила, что Кузьминов 9 августа угнал вертолет Ми-8 и перегнал его в Харьковскую область с аэродрома в Курске. На борту с угонщиком были два человека, они погибли.
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«Кузьминов, оригинальные отпечатки пальцев которого нашли на обнаруженных при нем фальшивых документах, которые приписывали ему украинское гражданство, был убит в жилом районе Вильяхойосы, где проживает около 8000 человек», — заявили в информагентстве.
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Алина Юрчак