Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на прохожих в Москве

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Полиция задержала мужчину, который в результате конфликта на северо-востоке Москвы убил одного прохожего и ранил другого. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«Сотрудники патрульно-постовой службы района Северное Измайлово задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство» — сообщил представитель агентства.По данным ведомства, на Сиреневом бульваре между двумя группами возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки злоумышленник нанес своим оппонентам множественные ножевые ранения. Один мужчина скончался от полученных травм, а второй был доставлен в больницу. Подозреваемый скрылся с места происшествия.
Отмечается, что задержанный 1976 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство и покушение на убийство.
В прокуратуре Москвы добавили, что инцидент произошел 8 июня, и суд в ближайшее время рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного.
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Артем Кузьмин