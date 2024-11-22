Предлагала секс: 78-летняя вдова из Ставрополья лишилась миллиона рублей из-за молодого любовника, кем оказался альфонс

Фото: iStock/ JackF
В краевой суд Ставрополья поступила апелляционная жалоба. 29-летнего выходца из Ессентуков Эдуарда К., он же «Иван Батищев» и «Эрик Карецкий», обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина обманул пенсионерку, которая, по словам Эдуарда, весьма активно намекала на «тесные отношения», проинформировала «Комсомольская правда».
Мошенник «прощупал» пенсионерку
В декабре 2018 года некий «Иван Батищев» добавился в друзья в «Одноклассниках» к 78-летней Лидии Петровне (имя изменено). Женщина одобрила заявку. Иван сразу начал рассказывать о том, как он любит общаться с дамами постарше, поскольку они кажутся ему интереснее. Лидия Петровна начала помогать мужчине финансово.
Накануне пожилая женщина потеряла мужа и сына. По ходу общения с Иваном Лидия Петровна проговорилась, что осталась совсем одна. Такую же «историю» рассказал и мужчина. Иван поделился, что родные не оказывают ему поддержку. Но Батищев умолчал, что находится в браке и имеет ребёнка.
Фото: iStock/ JackF
Мужчина инициировал первую встречу. После неё он начал просить «копеечку» под разными предлогами.
«Все началось с небольшой суммы, через которую он «прощупал» пенсионерку. Затем потребности стали расти. Он заявил, что против него возбудили уголовное дело, и Лидия Петровна дала деньги на адвоката. Потом помогла купить машину. А когда он заявил, что попал в ДТП — дала на ремонт. И так далее», — поделился источник газеты.
Иван Батищев «нагрел» пенсионерку, в общей сложности, больше чем на миллион рублей. Последние 100 тысяч рублей, которые Лидия Петровна давала Ивану, она брала в кредит. Из дохода у женщины была лишь пенсия и торговая точка. Раньше Лидия Петровна была работником банка, а добрая часть потраченных на Ивана денег — это накопления самой женщины и сбережения усопшего мужа.
Подписал расписку Эрик Карецкий, а задержали Эдуарда
У Лидии Петровны закончились средства и Иван Батищев «испарился». Женщина рассказывала, что деньги она давала в долг под честное слово. Сам Иван уверял, что собирался вернуть деньги и стороны даже написали расписку.
«Пенсионерка узнала, что Иван Батищев — это ненастоящее имя. Это стало поводом для оформления расписки. Но дело в том, что мужчина выдумал себе новое имя — Эрик Карецкий. По нему и была написана расписка. При оформлении документа обвиняемый не взял паспорт. Якобы его документы были в его родном селе, до которого далеко ехать. Благодаря этому новую аферу и провернули», — добавил источник.
Эдуарда (настоящее имя афериста) задержали в связи с мошенничеством в особо крупном размере. В суде альфонс поделился, что Лидия Петровна активно намекала ему на любовь и он даже чуть не занялся с ней сексом. Женщина якобы купила билеты в Турцию на двоих, но из-за фальшивых данных в социальной сети поездка «накрылась».
Фото: iStock/ Synthetic-Exposition
В суде он продолжал «гнуть свою линию» о намерении вернуть долг. Но лишь один — 300 тысяч рублей, которые он взял на машину. Зарплата Эдуарда составляет 15-30 тысяч. И как он собирался отдать деньги при таком доходе мужчина не пояснил.
Альфонс, «нездоровая пенсионерка» и колония
Городской суд Ессентуков приговорил Эдуарда К. к трём годам общего режима. Альфонса не устроил такой приговор и с помощью адвоката он оспорил решение. В жалобе юрист подчёркивал, что обвинение строится лишь на показаниях Лидии Петровны, а в ходе судебного разбирательства она якобы признала, что «психически нездорова, принимает психотропы и состоит на учете в психоневрологическом диспансере». Ещё он настаивал, что остальные факты займа не были доказаны и требовал оправдать Эдуарда. Суд не стал пересматривать приговор.
Прежняя судимость
Для Эдуарда это уже второй срок. В 2014 году он украл у любовницы ноутбук — его он продал за 13-14 тысяч рублей. Тогда он получил 1,5 года исправительных работ.
У мужчины осталась беременная жена, ребёнок, огромные долги и страница в социальной сети с четырьмя друзьями — это женщины старше 40.
Читайте также:
«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров
Забирали деньги у стариков: как русский курьер обманул украинских мошенников на полмиллиона рублей
Кровь на снегу и отрубленные головы: как пенсионерка из Подмосковья стала жертвой мага-афериста
Ольга Енгалычева