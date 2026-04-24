Под Волгоградом четверо рыбаков ушли в шторм на лодке, один погиб, трое пропали
В Светлоярском районе Волгоградской области во время шторма пропали четверо рыбаков на лодке, один из них погиб. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл в районе хутора Громки на Волге: четверо местных жителей сели в лодку после утренней рыбалки и исчезли. Они направлялись к берегу, после чего связь с ними прервалась. Возраст пропавших — от 62 до 75 лет.
Около полудня на противоположном берегу Волги обнаружили тело одного из рыбаков, после чего начались активные поиски остальных. К поисково-спасательной операции подключились полицейские, волонтёры, водолазы и беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось об инциденте на горе Мунку-Сардык в Бурятии, где лавина накрыла четверых альпинистов.
