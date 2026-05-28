Со счета Джонни Деппа украли 700 тысяч долларов
В Венгрии задержали 27-летнего гражданина Иордании, подозреваемого в краже данных банковской карты американского актера Джонни Деппа и хищении более 700 тысяч долларов с его счета. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По версии следствия, мужчина использовал данные карты актера для онлайн-покупок и бронирования жилья. Всего полиция проверила более 300 незаконных транзакций. Списания со счета Деппа продолжались почти два года — с начала 2024-го до конца 2025-го. Сам он не замечал подозрительных операций, пока его не предупредил банк.
Подозреваемого вычислили по IP-адресам, электронной почте и венгерскому номеру телефона, которые он использовал при оформлении заказов. Во время обыска в его будапештской квартире нашли гаджеты, задействованные в махинациях, а также вещества, предположительно связанные с наркотиками. Мужчина отрицает обвинения, но суд отправил его под арест.
Полиция пока не установила, как именно злоумышленник получил доступ к данным карты актера. Следователи рассматривают версии утечки, взлома или компрометации через предыдущие онлайн-покупки.
