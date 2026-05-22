Собранные в экспериментальной теплице в Сочи бананы отправили на экспертизу
Глава крестьянского хозяйства «100 гектар» Андрей Платонов-младший сообщил, что первые бананы из экспериментальной теплицы в Сочи отправили на экспертизу. Специалисты должны выяснить, есть ли в плодах полезные вещества. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Платонова-младшего, урожай срезали в состоянии «технической зрелости». Такой этап подходит для перевозки. Именно в таком виде бананы собирают за рубежом перед отправкой в Россию, в том числе из Эквадора. Плоды направили в лабораторию Новороссийска. Там проведут комплексное исследование состава и определят содержание полезных веществ.
Для сравнения фермеры купили бананы в магазинах и передали их на экспертизу. Кроме того, еще одну часть урожая из Сочи заложили на дозревание по специальной технологии, которую обычно используют при дальней транспортировке этого фрукта.
Читайте также: