В Дмитрове построили дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Девятиэтажный дом, в котором получат квартиры более 580 переселенцев из авариного жилья, построили в посёлке Некрасовка Дмитровского городского округа, в настоящее время на объекте ведётся пусконаладка инженерных систем и проверка оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новые квартиры с полной отделкой из аварийных домов переселят 220 семей — это более 580 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. Новоселье справят жильцы авариных домов, расположенных по адресам: улица Свободы, дома №№1, 2, 5 и 12, а также микрорайон Трудовая, дома №№1-17 и 20-23», — говорится в сообщении.Всего в Дмитровском округе до конца года планируется сдать в эксплуатацию ещё три дома для переселенцев из аварийного жилья.
Расселение аварийного жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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Лев Каштанов