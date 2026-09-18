Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн
Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную думу в онлайн-формате. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования и отдал свой голос из рабочего кабинета в Кремле.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в выборах в Государственную думу девятого созыва и тоже проголосовал в электронном формате.
18 сентября в России открылись все избирательные участки. Голосование в единый день голосования стартовало в штатном режиме. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что участки начали работу, а к 14:00 по московскому времени явка составила 10,41%. Выборы продлятся три дня — с 18 по 20 сентября.
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