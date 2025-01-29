Сочные тефтели с рисом в томатном соусе: пошаговый рецепт для вкусного домашнего ужина

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Тефтели с рисом в томатном соусе — идеальный выбор для сытного обеда или ужина. Это блюдо, сочетающее нежные мясные тефтели и насыщенный томатный соус, понравится всей семье. «Радио 1» поделится простым и понятным пошаговым рецептом.
Ингредиенты
Для тефтелей
- 500 г мясного фарша (говядина, курица или смесь);
- 1/2 стакана отварного риса;
- 1 луковица;
- 1 яйцо;
- 2 ст. ложки панировочных сухарей (по желанию);
- соль, перец — по вкусу;
- 1 ч. л. молотого орегано или базилика.
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Для соуса
- 400 г томатного соуса или помидоров в собственном соку;
- 1 ст. ложка оливкового масла;
- 1 зубчик чеснока;
- 1 ч. л. сахара;
- соль и перец — по вкусу;
- немного свежей зелени (петрушка или базилик).
Инструкция
Приготовление тефтелей
- Лук нарезать мелко и обжарить на сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета;
- в глубокой миске смешать мясной фарш, отварной рис, обжаренный лук, яйцо, панировочные сухари (по желанию), специи (соль, перец, орегано). Хорошо перемешать массу;
- сформировать небольшие тефтели, придавая им круглую форму.
Фото: istockphoto / Vladimir Mironov
Приготовление соуса
- В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельчённый чеснок и обжарить его несколько секунд до появления аромата;
- влить томатный соус или измельчённые помидоры, добавить сахар, соль и перец по вкусу. Тушить на медленном огне около 10 минут, чтобы соус немного загустел.
Фото: istockphoto / ARTindividual
Готовим тефтели в соусе
- В сковороду с соусом аккуратно выложить тефтели, накрыть крышкой;
- тушить на слабом огне 30-40 минут, периодически переворачивая тефтели, чтобы они равномерно пропитались соусом.
С чем употреблять и как подают
Тефтели с рисом в томатном соусе лучше всего подаются с такими гарнирами, как отварной рис, картофельное пюре, паста или гречка.
Также отлично подойдут тушёные или запечённые овощи, например, брокколи, морковь или цветная капуста.
Подача может быть дополнена свежим зелёным салатом для лёгкости блюда.
Фото: istockphoto / Avesun
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Дайана Хусинова