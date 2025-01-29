Сочные тефтели с рисом в томатном соусе: пошаговый рецепт для вкусного домашнего ужина

Салат с курицей и авокадо — это простое и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность куриного филе. Он станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина. Салат, рецепт которого расскажет «Радио 1», прекрасно подходит для тех, кто следит за здоровьем и предпочитает легкие, но питательные блюда.