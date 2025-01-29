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Сочные тефтели с рисом в томатном соусе: пошаговый рецепт для вкусного домашнего ужина

Фото: istockphoto / Nadezhda_Nesterova

Фото: istockphoto / Nadezhda_Nesterova

Тефтели с рисом в томатном соусе — идеальный выбор для сытного обеда или ужина. Это блюдо, сочетающее нежные мясные тефтели и насыщенный томатный соус, понравится всей семье. «Радио 1» поделится простым и понятным пошаговым рецептом.

Ингредиенты


Для тефтелей




  • 500 г мясного фарша (говядина, курица или смесь);
  • 1/2 стакана отварного риса;
  • 1 луковица;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. ложки панировочных сухарей (по желанию);
  • соль, перец — по вкусу;
  • 1 ч. л. молотого орегано или базилика.
Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками
Нежное лакомство на ужин для всей семьи: гречка с кусочками курицы, грибами и сливками

Для соуса


  • 400 г томатного соуса или помидоров в собственном соку;
  • 1 ст. ложка оливкового масла;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 ч. л. сахара;
  • соль и перец — по вкусу;
  • немного свежей зелени (петрушка или базилик).

Инструкция


Приготовление тефтелей


  • Лук нарезать мелко и обжарить на сковороде с оливковым маслом до золотистого цвета;
  • в глубокой миске смешать мясной фарш, отварной рис, обжаренный лук, яйцо, панировочные сухари (по желанию), специи (соль, перец, орегано). Хорошо перемешать массу;
  • сформировать небольшие тефтели, придавая им круглую форму.

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

Приготовление соуса


  • В сковороде разогреть оливковое масло, добавить измельчённый чеснок и обжарить его несколько секунд до появления аромата;
  • влить томатный соус или измельчённые помидоры, добавить сахар, соль и перец по вкусу. Тушить на медленном огне около 10 минут, чтобы соус немного загустел.

Фото: istockphoto / ARTindividual

Готовим тефтели в соусе


  • В сковороду с соусом аккуратно выложить тефтели, накрыть крышкой;
  • тушить на слабом огне 30-40 минут, периодически переворачивая тефтели, чтобы они равномерно пропитались соусом.

С чем употреблять и как подают


Тефтели с рисом в томатном соусе лучше всего подаются с такими гарнирами, как отварной рис, картофельное пюре, паста или гречка.

Также отлично подойдут тушёные или запечённые овощи, например, брокколи, морковь или цветная капуста.

Подача может быть дополнена свежим зелёным салатом для лёгкости блюда.

Фото: istockphoto / Avesun

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#блюда
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#рецепты
#кулинария
В Московской области начали борьбу с «резиновыми» квартирами
29 января 2025, 18:52

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Подмосковье начали выявлять граждан, зарегистрированных по месту пребывания, но не учтённых в платёжных документах за жилищно-коммунальные услуги. Совместную работу организовали Главное управление региональной безопасности Московской области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона и правоохранительные органы, сообщили в пресс-службе ГУРБ.
«Коммунальные платежи за временно зарегистрированных граждан в так называемых «резиновых» квартирах, как правило, оплачивают соседи. Например, в квартире временно зарегистрированы и фактически проживают 10-15 человек, а у собственника не установлены счётчики или он не передаёт показания приборов учёта. При этом многочисленные гости пользуются коммунальными услугами, а возникшую разницу в расходах за потребляемые ресурсы управляющие компании вынуждены распределять между остальными собственниками квартир в доме», – пояснили в ведомстве.
Эти правила прописаны в постановлениях правительства России.

Пилотный проект по противодействию жильцам «резиновых» квартир уже реализуется в городском округе Реутов. В отношении более 7,5 тыс. собственников в платёжных документах МосОблЕИРЦ за январь произведён расчет начислений за ЖКУ с учётом числа временно зарегистрированных граждан. Опыт Реутова планируют масштабировать на другие муниципалитеты.

В Министерстве ЖКХ Московской области напомнили, что в случае отсутствия приборов учёта в квартире собственники обязаны информировать исполнителя коммунальных услуг об увеличении или уменьшении числа проживающих, в том числе временно. На это даётся пять рабочих дней со дня произошедших изменений.

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Налоговые вычеты в 2025 году: какие изменения были приняты и как получить деньги
29 января 2025, 18:23

Фото: iStock/linow61

С 2025 года те, кто сдаёт ГТО, смогут получить налоговый вычет. Кроме того, с 1 января ежемесячный налоговый вычет по НДФЛ на второго ребёнка повысился до 2800 рублей, а на третьего и последующих — до 6000 рублей.
О том, за что ещё можно вернуть деньги и как подать документы для получения вычета, читайте в материале «Радио 1».

Что такое налоговые вычеты



Россияне обязаны платить НДФЛ — с зарплаты и других облагаемых доходов. Если вы оплачивали лечение, учёбу, фитнес, купили квартиру или пополнили индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), то имеете право на вычет из налогооблагаемых доходов и за счёт этого — на возврат части уплаченного НДФЛ.

Как рассказал «Радио 1» член совета Московского отделения «Опоры России», председатель комитета по налогам, старший партнёр юридической компании Coleman Legal Services Павел Зюков, существует три способа получить налоговый вычет: подать декларацию и заявление о возврате налога, через работодателя и по упрощённому порядку.

В первом случае надо подать в налоговую декларацию 3-НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет. После их проверки государство вернёт часть налогов.

Второй способ — нужно предоставить документы, которые подтверждают право на вычет, в налоговую инспекцию. Она всё проверит и направит уведомление работодателю. После этого с зарплаты некоторое время не будут удерживать НДФЛ.
«Есть и упрощённый порядок, он самый простой, он уже работает на приобретение имущества. Например, человек приобрёл квартиру в 2024 году, и в 2025 году у него в личном кабинете появится заполненное заявление на вычет, которое стоит только подписать и направить. И всё», — сообщил Зюков.
Получить вычет могут только люди с официальным доходом, с которого уплачен НДФЛ по ставке 13 или 15%. Кроме этого, нужно жить в России минимум 183 дня в календарном году. Нерезиденты воспользоваться вычетом не могут.

Фото: iStock/mizar_21984

С того момента, как появилось право на налоговый вычет, у граждан есть три года, чтобы подать документы. Это не касается имущественного налогового вычета (см. далее).
«Также важно и то, что год уплаты налога и год, когда была та или иная трата, с которой человек хочет получить вычет, совпадали. Например, в 2025 году могу получить налоговый вычет за 2024 год», — пояснил эксперт «Радио 1».
Он добавил, что каждой декларации, необходимой для получения денег, соответствует один год. Так, сначала нужно сформировать декларацию, допустим, за 2023 год, потом отдельно — за 2024 год. Два документа можно подать одновременно.


Виды налоговых вычетов



Существует несколько видов налоговых вычетов:
  • стандартные;
  • социальные;
  • инвестиционные;
  • имущественные;
  • профессиональные;
  • налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан;
  • налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с производными финансовыми инструментами, а также от участия в инвестиционном товариществе.

Имущественный налоговый вычет



Такой вычет можно получить, если человек приобрёл жильё, земельный участок, продал имущество, а также если у налогоплательщика изъяли недвижимость для государственных или муниципальных нужд.

На имущественный налоговый вычет россиянин может претендовать один раз в жизни. Срок подачи документов не ограничен.
«Если я в этом году не исчерпал вычет, например, у меня не хватило суммы налогов, которую я могу вернуть, то я могу перенести этот вычет на следующий, потом ещё на следующий год, пока вычет не будет равен нулю», — утверждает Зюков.
По его словам, при покупке жилья или земельного участка размер вычета может достигать 2 млн рублей, а если человек использовал заёмные средства, то может рассчитывать на дополнительный вычет по уплаченным процентам в пределах 3 млн рублей.


Социальный налоговый вычет



Такой вычет доступен для тех, кто нёс расходы на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, благотворительность, на дополнительные меры по пенсионному обеспечению и другие социально значимые цели.

Как рассказал Павел Зюков, налоговый вычет на лечение ограничен суммой в размере 150 тысяч рублей. Но если речь идёт о дорогостоящем лечении, например оно обошлось в 500 тысяч рублей, то со всей этой суммы будет возвращён налог.

Фото: iStock/wutwhanfoto

Инвестиционный налоговый вычет



Подать документы на инвестиционный налоговый вычет могут граждане, которые совершали операции по индивидуальным инвестиционным счетам (сумма вычета составляет не более 400 тыс. рублей) и получали доходы от реализации ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ (организованном рынке ценных бумаг).


Профессиональный налоговый вычет



На такой вычет могут рассчитывать предприниматели (осуществляют деятельность в качестве ИП), те, кто выполняет работу по договору ГПХ, получает авторские вознаграждения, нотариусы, адвокаты.


Стандартный налоговый вычет



Стандартные налоговые вычеты делятся на две категории: вычеты на себя и на детей.

Вычеты на себя
Они положены определенным категориям граждан: людям с инвалидностью с детства, людям с инвалидностью первой и второй групп, тем, кого коснулась Чернобыльская катастрофа, родителям и супругам военнослужащих, погибших при исполнении военных обязанностей, и другим. Полный перечень получателей найдёте в Налоговом кодексе.
Если человек имеет право на оба вычета, ему предоставляется максимальный из них.

Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить
Налог на вклады в 2025 году: что изменилось, необлагаемая сумма, сколько и когда платить

Вычет на ребенка (на детей)
Он положен обоим родителям. На вычет также могут претендовать усыновители, опекуны, попечители, приёмные родители. Важно, чтобы ребенок был на их обеспечении.
Вычет предоставляют с месяца рождения ребёнка и до 18 или 24 лет, если учится на очном отделении.


Как изменился налоговый вычет в 2025 году



С 1 января в силу вступили поправки, касающиеся стандартных налоговых вычетов.

Так, на второго и третьего ребенка вычет вырос в два раза. Также в два раза увеличили вычет на ребенка-инвалида для опекунов и приёмных родителей. Теперь он такой же, как и для родителей и усыновителей.

Размеры детских вычетов в 2025 году такие:
  • вычет на первого ребенка — 1 400 руб.;
  • вычет на второго ребенка — 2 800 руб.;
  • вычет на третьего и последующих детей — 6 000 руб.;
  • вычет на ребенка-инвалида — 12 000 руб.
Лимит дохода, при котором предоставляется стандартный вычет на детей, увеличили с 350 тыс. до 450 тыс. рублей.

С 2025 года работодатели будут предоставлять детский вычет без заявления при условии, что у них есть необходимые документы.

Кроме того, с нового года жители страны, которые выполнили ГТО, могут получить стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей. Работодатель должен получить от сотрудника справку о прохождении диспансеризации и удостоверение о сдаче норм ГТО.

Фото: iStock/Ivan-balvan

Если в феврале 2025 года сотрудник пройдёт диспансеризацию, получит допуск к сдаче нормативов ГТО и выполнит их, а в апреле будет награждён знаком отличия, то работодатель должен предоставить налоговый вычет за 2025 год единовременно.

С 12 января нужно по-новому оформлять документы для налоговых вычетов. Заявители могут вместо ИНН указать номер записи из единого регистра населения. Теперь информация из этого ресурса будет использоваться в налоговых документах. Такие изменения связаны с переходом ФНС на федеральный информационный ресурс.

Стоит также отметить, что работники будут доплачивать НДФЛ, если налоговые агенты (один или несколько) предоставили им стандартных налоговых вычетов больше, чем положено. ФНС произведёт перерасчёт и пришлёт налоговое уведомление. Уплатить налог надо будет до 1 декабря.

Все актуальные изменения, связанные с налоговыми вычетами и НДФЛ, можно найти на сайте ФНС.

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Губернатор Воробьёв наградил ветеранов юбилейными медалями к 80-летию Победы
29 января 2025, 18:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил ветеранам Великой Отечественной войны медали к 80-летию Победы. Награда была учреждена в прошлом году Указом президента. На лицевой стороне медали – фигура воина-победителя, водружающего Знамя Победы над Рейхстагом.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Церемонию вручения первых таких наград прошла в Доме регионального правительства. Ветераны пришли с детьми, внуками и близкими. После награждения глава региона поговорил с героями за чашкой чая.
«Мы встречаемся по поручению президента, чтобы чествовать вас за ваши боевые и трудовые подвиги, добрые дела. Знаем, что многие ведут активную работу с молодёжью, занимаются патриотическим воспитанием. Гордимся, что такие люди живут в нашем любимом Подмосковье, нашей любимой стране», – сказал Воробьёв.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор напомнил, что президент объявил 2025-й Годом защитника Отечества.
«Мы с вами знаем, насколько важно сейчас быть вместе, единым строем пройти этот сложный для нашей страны этап, обеспечить её безопасность и суверенитет. В Подмосковье находится большое количество легендарных воинских подразделений, которые с первого дня спецоперации несут боевую службу на самых разных участках. Мы гордимся нашими ребятами», – отметил глава региона.

Андрей Воробьёв (справа) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Иван Иванович Жучков прошёл боевой путь от Полтавы до Берлина. Награждён множеством наград. После окончания войны продолжил службу в армии.
«Я отдал армии 44 года, а мой трудовой стаж – 83 года. К сожалению, у нас остается всё меньше ветеранов, и я хотел бы пожелать им здоровья, настроения, брать пример с нашего президента. Мне часто приходится его видеть, я присутствовал уже на 12 парадах. Многие удивляются, откуда у меня силы. В следующем году мне будет уже 100 лет, а я продолжаю повсюду ездить, ни минуты не сижу дома. Отвечу: я заряжаюсь энергией от молодёжи», – сказал ветеран.
Вместе с супругой Иван Иванович основал во Фрязине Музей боевой славы. Он пишет книги, создаёт пособия для школьников по истории Великой Отечественной войны, общается с ребятами в учебных заведениях.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Это бесценная работа. Это стало доброй традицией и наших ветеранов и ребят, которые приходят в отпуска из зоны СВО. Не было ещё ни одного случая, чтобы они не откликнулись и не пришли в свою школу. Встречи с ними крайне интересны и полезны для подрастающего поколения», – подчеркнул Воробьёв.
Активную общественную работу ведёт и 98-летний Константин Сергеевич Федотов из Одинцовского городского округа. На воинскую службу его призвали ещё в 10 классе. Был фронтовым разведчиком, участвовал в ряде наступательных операций – Белорусской, Белостокской, Восточно-Прусской, Берлинской и других. Константин Сергеевич – участник легендарного Парада Победы 1945 года.
«Сейчас наши ребята выполняют задачи, в зоне СВО. Они чтят участников Великой Отечественной войны, верны нашим традициям. Нет никакого сомнения, что они достойно выполнят все поставленные задачи. А мы, ветераны, до конца дней будем нести знамя Победы, помогать нашему народу и государству в силу своих возможностей», – сказал Федотов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Юбилейная медаль вручена и 100-летнему ветерану из Краснознаменска Михаилу Александровичу Красову. Он ушёл добровольцем на фронт в 1942-м. Сражался за Днепр, был ранен. После лечения продолжил боевой путь в разведке, с боями прошел пол-Европы – Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию и Австрию.

Вековой юбилей отметил и Евгений Семенович Евдокимов из Наро-Фоминского округа. Ещё в 9 классе он начал участвовать в окопных работах. А в 1942-м присоединился к Красной армии, командовал миномётным взводом. Получил ранение в Закарпатье, но вернулся на передовую. Войну закончил под Прагой.

Николай Александрович Муравьёв из Одинцовского округа попал на фронт в 1944 году. Участвовал в освобождении Белоруссии, в боях в Восточной Пруссии, штурме Кёнигсберга, сражениях в Германии. День Победы встретил под Берлином. Сегодня ему 98 лет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Великую Отечественную войну наряду с мужчинами Победу ковали и женщины. Они совсем молодыми уходили на фронт. Мария Анисимовна Сердюк из Жуковского была санинструктором в батальоне связи, спасала раненых и почти всё время находилась на передовой. Форсировала Днепр, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Праги и взятии Варшавы. В Берлине расписалась на стенах поверженного Рейхстага. Ей уже 102 года. В 2024-м о фронтовой медсестре вышла книга «Одна из 78 миллионов».

На два года меньше – Вере Ивановне Пановой из Каширы. С первых дней войны она работала медсестрой в хирургическом отделении, а в 1942-м добровольно вступила в ряды Красной армии.

Еще одна женщина-ветеран Великой Отечественной войны – 94-летняя Галина Александровна Долина из Солнечногорска.
«Я совсем ещё девчонкой в 14 лет вступила в ряды армии, в железнодорожные войска. Было тяжело. Мы вручную восстанавливали железную дорогу после бомбёжек – таскали рельсы, шпалы, песок. Тогда ведь не было никаких механизмов», – рассказала Галина Александровна.



27 января страна отметила важную дату – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Среди тех, кто пережил голод, холод и артобстрелы – супруги Ленгрен из Люберец.
«Мы были детьми. В 1942 году меня и маму эвакуировали по Ладожскому озеру. Хорошо помню, как было страшно – немцы бомбили дорогу, не переставая. Я боялась, что мама выпустит меня из рук. Но, слава богу, мы добрались до Вологодской области к бабушке», – вспоминает Инна Яковлевна Ленгрен.
«Мы в 1942-м провели очень тяжёлую зиму в Ленинграде. Мама осталась в городе, а меня с бабушкой эвакуировали в Ярославскую область. В Ленинград вернулись в 1944-м. Закончил школу, поступил в Высшее военно-морское училище, затем стал служить в ракетных войсках стратегического назначения. В 1957-м женился, спустя два года меня распределили в Пермь, а потом – в Раменское. С тех пор мы живем в Подмосковье», – рассказал Евгений Борисович Ленгрен.
А жительница Пушкинского городского округа Альвина Георгиевна Борисова провела в осаждённом городе все 872 блокадных дня. После войны вместе с мужем работала на космодроме «Плесецк». Губернатору она рассказала, что её внук сейчас участвует в СВО.
«Мы не часто с ним бываем на связи, но он никогда не жалуется. Наоборот, даже в эти редкие моменты всегда просит, чтобы я о себе больше заботилась», – сказала Альвина Георгиевна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Пушкинском городском округе живёт и Мария Андреевна Поварова. Во время войны она оказалась в фашистском плену, где чудом выжила. Сейчас является председателем местной общественной организации бывших несовершеннолетних узников концлагерей.
«Немцы зверствовали в нашем селе в Орловской области очень – сжигали дома, расстреливали и угоняли людей. Мои папа и мама попали в колонну, которую фашисты гнали пешком до железнодорожной станции. Их погрузили в вагоны и повезли, как они думали, в Германию. Но оказалось – в Литву, в концлагерь в Шауляе. И вот там в декабре 1943 года я и появилась на свет. Это были жуткие времена, до сих пор не знаю, как мы выжили. А в июне 1944-го, когда мне было уже полгодика, отец решил бежать. Ему удалось как-то перерезать колючую проволоку, и мы смогли спастись», – рассказала Мария Андреевна.
Юбилейные медали получат все фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осаждённых Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

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Рецепт салата с курицей и авокадо: лёгкость и вкус в каждом ингредиенте
29 января 2025, 18:14

Фото: istockphoto / YelenaYemchuk

Салат с курицей и авокадо — это простое и вкусное блюдо, которое сочетает в себе свежесть овощей и нежность куриного филе. Он станет отличным вариантом как для обеда, так и для ужина. Салат, рецепт которого расскажет «Радио 1», прекрасно подходит для тех, кто следит за здоровьем и предпочитает легкие, но питательные блюда.

Ингредиенты


  • 2 куриные грудки;
  • 1 спелое авокадо;
  • 1 огурец- 10-12 помидоров черри;
  • 1 красный лук (по желанию);
  • листья салата (руккола или любой другой);
  • оливковое масло — 2-3 ст. ложки;
  • лимонный сок — 1 ст. ложка:
  • соль и перец — по вкусу.
Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина
Пикантное блюдо из морепродуктов в азиатском стиле: нежные кальмары с грибами в соевом соусе для идеального ужина

Инструкция


  • Куриные грудки отварить в подсоленной воде до готовности, затем охладить и нарезать кубиками;
  • авокадо разрезать пополам, удалить косточку, нарезать мякоть кубиками;
  • огурец нарезать тонкими ломтиками, помидоры черри — пополам;
  • при использовании красного лука нарезать его тонкими кольцами;
Фото: istockphoto / rez-art

  • в большой миске смешать курицу, авокадо, огурец, помидоры и лук;
  • добавить листья салата, полить оливковым маслом и лимонным соком. Посолить и поперчить по вкусу;
  • аккуратно перемешать все ингредиенты.

Фото: istockphoto / wutwhanfoto

С чем употреблять


Салат с курицей и авокадо идеально сочетается с разнообразными блюдами. Он будет отличным дополнением к:

  1. Гриль-блюдам — мясо, рыба или овощи на гриле, такие как куриные грудки, стейки или рыба.
  2. Легким пастам — паста с морепродуктами или вегетарианская паста, например, с помидорами и оливками.
  3. Запеченному мясу — свинина, говядина или баранина в духовке.4. Супам — холодные супы, такие как гаспачо, или легкие куриные супы.
Также этот салат можно подать как основное блюдо на ужин или как часть легкого обеда.

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#овощи
#мясо
#продукты
#еда
#кулинария
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В «Ельцин-центре» открылась выставка внучки первого президента России
29 января 2025, 17:49

Борис Ельцин и Мария Юмашева (Фото: соцсети)

В столичном «Ельцин-центре» открылась персональная выставка внучки первого президента России Марии Юмашевой. Она ност название, полностью описывающее содержание экспозиции «Моя бабушка — первая леди».
На открытии выставки присутствовали 150 гостей, сообщает издание «Коммерсант». В их числе были известные политики, близкие друзья семьи Ельциных, послы иностранных государств. Понятно, что все работы Марии посвящены супруге первого главы российского государства Наине.

Сама героиня фоторабот внучки на мероприятии не присутствовала. Скоро Наине Ельциной исполнится 93 года. Тем не менее, она испекла и передала через родственников своё знаменитое печенье. Лакомством гостей угощали прямо при входе на выставку.

Мария родилась в браке дочери Ельцина Татьяны и журналиста и политика Валентина Юмашева. Для матери юной фотохудожницы этот брак стал третьим.

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#политика
#семьи
#брак
#выставки
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Ветеринары Минсельхозпрода Подмосковья рассказали о необходимых для щенков прививках
29 января 2025, 17:48

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье многие держат собак в качестве домашних животных. Ветеринары из Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили о прививках, которые необходимо сделать щенкам для поддержания здоровья.
Щенкам необходимо сделать прививки от:

  • бешенства;
  • парвовирусной инфекции;
  • инфекционного гепатита;
  • лептоспироза;
  • чумы.
Первая вакцинация обычно проводится в возрасте от 8 до 12 недель, после чего следует ревакцинация. Важно учесть, что до достижения этого возраста у щенков сохраняется иммунитет, полученный от матери, поэтому ранняя вакцинация может оказаться неэффективной.

Ветеринары подчёркивают необходимость соблюдения графика вакцинации и отмечают, что рекомендации носят общий характер. Для разработки индивидуального плана прививок для вашего питомца рекомендуется обратиться к специалисту. Записаться на приём можно по телефону единой горячей линии по ветеринарным вопросам: 7 495 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных государственных услуг.

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Для любителей острых ощущений: готовим том-ям с креветками как в ресторане в домашних условиях
29 января 2025, 17:35

Фото: iStock/karandaev

Национальное блюдо Лаоса и Таиланда быстро завоевало популярность среди гурманов. Кисло-острый суп на курином бульоне с морепродуктами (в нашем случае только креветки) разбавит ваш обычный рацион. Рецепт найдёте в материале «Радио 1».

Ингредиенты

  • 100 г тигровых креветок;
  • 15 г галангала (корень);
  • 10 г лемонграсса;
  • 50 г лука-шалота;
  • 2 ст. л. пасты «Том-ям»;
  • 6 помидоров черри;
  • 6 шампиньонов;
  • 5 г свежего перца чили;
  • 1 лайм;
  • 250 г кокосового молока или сливок;
  • 200 мл куриного бульона;
  • 1 ч. л. тростникового сахара;
  • 10 мл растительного масла;
  • 5 г кинзы;
  • 100 г стеклянной лапши.

Фото: iStock/Supranee Bunchoo

Пошаговый рецепт

1. Нарезаем корень галангала кружочками, затем лемонграсс, после нарезаем лук-шалот полукольцами.
2. В кастрюле обжариваем на растительном масле лук-шалот, галангал и лемонграсс.
3. Добавляем очищенные тигровые креветки. Обжариваем до тех пор, пока они не порозовеют.
4. Разрезаем шампиньоны пополам. Добавляем их, пасту «Том-ям» и тростниковый сахар. Хорошо перемешиваем и тушим несколько минут.

Фото: iStock/geargodz

5. Нарезаем перец чили. Разрезаем помидоры черри пополам. Добавляем их в кастрюлю.
6. Выдавливаем сок из половины лайма.
7. Заливаем всё куриным бульоном, доводим до кипения.
8. Добавляем кокосовое молоко или сливки, доводим до кипения.
9. Отдельно варим в кипящей воде стеклянную лапшу 6 минут.

Фото: iStock/Lisovskaya

Готовую лапшу кладём в тарелку, затем разливаем том-ям. Украшаем суп долькой лайма и кинзой. Приятного аппетита!

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Омбудсмен Фаевская помогла восстановить право дочери бойца СВО на образование
29 января 2025, 17:31

Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Право дочери участника специальной военной операции на поступление в вуз на льготных условиях защитила омбудсмен Московской области Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
С просьбой помочь с поступлением дочери в вуз к омбудсмену Подмосковья обратилась супруга участника СВО.

«Для полного пакета документов заявительнице не хватало справки установленного образца для поступления на обучение на льготных условиях. Сложность заключалась в том, что ее супруг зарегистрирован на территории ЛНР. Для того, чтобы помочь заявительнице, я обратилась к своей коллеге — уполномоченному по правам человека в Луганской народной республике Анне Сороке. И заявительница получила необходимый документ», — сказала Ирина Фаевская.
Обратиться за помощью к подмосковному омбудсмену можно по телефону: 8-498-602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить специальную форму на официальном сайте. Кроме того, через подмосковный портал госуслуг можно записаться на дистанционное консультирование в МФЦ.

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#омбудсмен
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#ирина фаевская
#московская область
#подмосковье
#вуз
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Ветеринары Подмосковья за год привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан
Ветеринары Подмосковья привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан
29 января 2025, 17:07

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Подмосковные ветеринары в 2024 году вакцинировали более 19,5 тыс. собак отечественными препаратами Мультикан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В подмосковных госветклиниках доступен широкий выбор вакцин. Среди них препараты для собак отечественного производителя ООО «Ветбиохим» Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. Они помогают в борьбе с чумой, аденовирусными инфекциями, парвовирусным и коронавирусным энтеритами. В Мультикан-6 включены компоненты от лептоспироза, а в Мультикан-8 - ещё и от бешенства. За год этими препаратами вакцинировали более 19,6 тыс. собак», – пояснили в ведомстве.
Там напомнили, что вакцинация – профилактическая мера, направлена на формирование у питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринары Московской области рекомендуют соблюдать график прививок, так как это единственный способ защитить питомца от ряда опасных заболеваний.

В Подмосковье работает единый колл-центр по вопросам ветеринарии. Там можно получить консультацию или записать питомца на приём. Звонки по телефону 7 (495) 668-01-25 принимают ежедневно с 9:00 до 21:00. Кроме того, запись доступна на сайте региональных госуслуг.

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