Солдат ВСУ: если мне скажут идти на Киев, я пойду

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Американский конгресс готовится передать Украине новые миллиарды в рамках военной помощи. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на это ужесточает мобилизацию и меняет условия для уклонистов. Об этом сообщает РИА Новости.
Украина нуждается не только в людях, но и в средствах. Прямую связь между этими нуждами подтвердили новым законом о мобилизации. Он вызывает недовольство у украинцев. Многие интересуются, как отказаться от украинского гражданства и покинуть страну.
Первое время после начала СВО в ряды ВСУ вступило много добровольцев, но сейчас такая активность сошла на нет. Один из военнослужащих сообщил, что готов пойти на Киев, если его об этом попросят. Он отметил, что устал находиться в зоне проведения военных действий на протяжении двух лет.
Военнослужащий заявил, что отправлялся добровольцем, а не по повестке. Он добавил, что вход в украинскую армию был бесплатным. Однако сейчас оттуда выхода нет.
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. По принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Первое время после начала СВО в ряды ВСУ вступило много добровольцев, но сейчас такая активность сошла на нет. Один из военнослужащих сообщил, что готов пойти на Киев, если его об этом попросят. Он отметил, что устал находиться в зоне проведения военных действий на протяжении двух лет.
Военнослужащий заявил, что отправлялся добровольцем, а не по повестке. Он добавил, что вход в украинскую армию был бесплатным. Однако сейчас оттуда выхода нет.
Верховная рада Украины приняла во втором чтении закон о мобилизации, согласно которому в стране отменяется демобилизация. По принятому закону повестка считается действительной, даже если её не выдали в руки. А сам закон стал неким сигналом западным союзникам Украины о том, что страна срочно нуждается в новых поставках оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова