Сомнолог объяснила, почему большинство россиян чувствуют сонливость на рабочем месте

Фото: iStock/yourstockbank
Офисный рабочий день у большинства россиян начинается с утра. И зачастую в течение рабочего дня людей начинает клонить в сон, и привычные задачи кажутся невыполнимыми. С чем связана дневная сонливость, и говорит ли она о каких-то проблемах внутри организма?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что утренняя бодрость или вялость зависит от человеческого хронотипа и является индивидуальным процессом.
По ее словам, чтобы понять свой хронотип, нужно вести дневник в течение нескольких недель и отмечать галочкой от 0 до 5 свою активность каждый час.
Он добавила, что сонливость могут вызывать синдромы недостаточного сна и спокойных ног (когда будто бы червячки ползут под кожей), апноэ (храп с остановками дыхания), хроническая бессонница.
Читайте также:
Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей
Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп
«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
«У нас есть свои естественные циклы, их можно отследить. Например, у меня высокая бодрость утром, после обеда она снижается, потому что я отношусь к раннему хронотипу. А, например, сова — человек с поздним хронотипом — наоборот будет чувствовать сонливость в первой половине дня, а к вечеру у него сил прибавится», — пояснила эксперт.
По ее словам, чтобы понять свой хронотип, нужно вести дневник в течение нескольких недель и отмечать галочкой от 0 до 5 свою активность каждый час.
«Тянуть ко сну может после еды. Это зависит от того, что мы съели и в каких пропорциях. Через время снизится уровень глюкозы, и за счет этого мы будем хотеть спать. Тут еще и погода влияет: отсутствие солнца способствует выработке мелатонина, который вызывает сонливость. Поэтому зимой мы ходили как сонные мухи», — объяснила сомнолог.
Он добавила, что сонливость могут вызывать синдромы недостаточного сна и спокойных ног (когда будто бы червячки ползут под кожей), апноэ (храп с остановками дыхания), хроническая бессонница.
Читайте также:
Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей
Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп
«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
Анастасия Панченко