Сомнолог объяснила, почему большинство россиян чувствуют сонливость на рабочем месте

В народном календаре 18 марта отмечается день Конона-огородника. В этот день наши предки традиционно начинали подготовку к посевной кампании: вносили удобрения в почву, ремонтировали инструменты и замачивали семена для рассады. Начало работ в этот день сулило богатый урожай и защищало посевы от болезней и вредителей.