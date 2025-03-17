Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сомнолог объяснила, почему большинство россиян чувствуют сонливость на рабочем месте

Сомнолог объяснила, почему большинство россиян чувствуют сонливость на рабочем месте

Сомнолог Лебедева: спать днем в офисе хочется из-за недостатка света
Фото: iStock/yourstockbank

Фото: iStock/yourstockbank

Офисный рабочий день у большинства россиян начинается с утра. И зачастую в течение рабочего дня людей начинает клонить в сон, и привычные задачи кажутся невыполнимыми. С чем связана дневная сонливость, и говорит ли она о каких-то проблемах внутри организма?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что утренняя бодрость или вялость зависит от человеческого хронотипа и является индивидуальным процессом.

«У нас есть свои естественные циклы, их можно отследить. Например, у меня высокая бодрость утром, после обеда она снижается, потому что я отношусь к раннему хронотипу. А, например, сова — человек с поздним хронотипом — наоборот будет чувствовать сонливость в первой половине дня, а к вечеру у него сил прибавится», — пояснила эксперт.

По ее словам, чтобы понять свой хронотип, нужно вести дневник в течение нескольких недель и отмечать галочкой от 0 до 5 свою активность каждый час.

«Тянуть ко сну может после еды. Это зависит от того, что мы съели и в каких пропорциях. Через время снизится уровень глюкозы, и за счет этого мы будем хотеть спать. Тут еще и погода влияет: отсутствие солнца способствует выработке мелатонина, который вызывает сонливость. Поэтому зимой мы ходили как сонные мухи», — объяснила сомнолог.

Он добавила, что сонливость могут вызывать синдромы недостаточного сна и спокойных ног (когда будто бы червячки ползут под кожей), апноэ (храп с остановками дыхания), хроническая бессонница.

Читайте также:

Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп

«Толстеет во сне»: Врач назвал неожиданную причину набора веса россиян
#погода
#врач
#человек
#сомнолог
#терапевт
#сон
#офис
#работа
«Коммерсант»: Генерала Попова отправили из-под домашнего ареста в СИЗО за перекур
Генерал Попов отправлен в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста
17 марта 2025, 10:54

Иван Попов (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов, обвиняемый в мошенничестве, переведён из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Причиной стало нарушение им режима содержания и запрета на общение с другими фигурантами дела.
Перевести военачальника в СИЗО потребовал прокурор, сообщает «Коммерсантъ». Как утверждает сторона обвинения, генерал вместе со своим сообщником вышли во время перерыва на крыльцо гарнизонного суда, где проходило слушание, курили и разговаривали. Прокурор предъявил суду записи с камер видеонаблюдения, после чего его ходатайство о переводе подсудимого в СИЗО было удовлетворено.

Адвокат генерала Сергей Буйновский подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию. Он заявил о незаконности и необоснованности судебного решения, так как судья, по словам защитника, принял участие в оперативно-розыскных действиях, на которые по своему статусу не имел права. Юрист также пояснил, что видеозаписи с камер нельзя было использовать в качестве доказательств, так как ещё не был определён их процессуальный статус.

Читайте также:

Генерал Иван Попов случайно узнал о своём увольнении из рядов Вооружённых сил РФ

Прокуратура требует перевести генерала Попова из-под домашнего ареста в СИЗО

Генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить на СВО
#права
#юрист
#адвокат
#сизо
#генерал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Калужский депутат призвал девушек носить мини-юбки для «повышения демографии России»
SHOT: депутат Руденко призвал женщин носить мини-юбки для повышения демографии
17 марта 2025, 10:32

Фото: iStock/Deagreez

В Калужской области депутат призвал женщин носить мини-юбки для «повышения демографии России». К посту он прикрепил фотографию девушки в обтягивающем кожаном наряде, пишет Telegram-канал SHOT.
Депутат Городской думы от партии ЛДПР и председатель комиссии по ЖКХ города Тарусы Евгений Руденко опубликовал соответствующий пост на личной странице в соцсети. В комментариях местные жители сразу же обрушились на депутата с критикой, предложив ему в тёплые дни отказаться от ношения брюк.

Получив множество гневных комментариев, калужский чиновник поспешил оправдаться, вспомнив период СССР.

«В 70-х все ходили в мини, чтобы с мальчиками знакомиться, раньше никто не приставал к девочкам, и браки были крепкие, и демография на высоте. Я попросил только в солнечные дни ходить в юбках, не на морозе», – подчеркнул Руденко.
Он также добавил, что женщины-однопартийки часто радуют депутатов, приходя на работу в мини-юбках.

В заключение Руденко добавил, что девушки в таких откровенных нарядах нравятся «реальным пацанам», а кто против такой инициативы, тот, по его словам, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*.

Читайте также:

В Саудовской Аравии задержаны более 50 человек за аморальные действия

«Просто днище»: Поклонники ополчились на Чумакова после его скабрезных высказываний в адрес жены

«Может, ее цыгане подбросили?»: Лера Кудрявцева усомнилась в родстве со своей старшей сестрой

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#соцсети
#демография
#женщины
#пост
#жители
#депутат
#лдпр
#ссср
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Конона-огородника 18 марта: как защититься от порчи и не потерять здоровье, народные приметы
17 марта 2025, 10:06

Фото: iStock/DenBoma

В народном календаре 18 марта отмечается день Конона-огородника. В этот день наши предки традиционно начинали подготовку к посевной кампании: вносили удобрения в почву, ремонтировали инструменты и замачивали семена для рассады. Начало работ в этот день сулило богатый урожай и защищало посевы от болезней и вредителей.
В этот день православные христиане чтят память мученика Конона Исаврийского. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника, кто такой Конон Исаврийский


Фото: iStock/Kichigin

Святой мученик Конон родился в Вифании, небольшом поселении, расположенном недалеко от города Исаврии в Малой Азии. Жители этого города приняли христианство благодаря апостолу Павлу.

С ранних лет Конон находился под покровительством архангела Михаила. Родители обручили его с девушкой по имени Анна, но Конон убедил её сохранить девственность. Супруги жили как брат и сестра, посвятив свою жизнь служению Богу. Конон также обратил в христианство своих родителей. Его отец, святой Нестор, принял мученическую смерть за обличение иноверцев.

После смерти матери и жены Конон продолжил служить Богу, посвятив себя монашеской жизни, посту и молитве. В преклонном возрасте он получил дар чудотворения, благодаря которому многие язычники обратились к Христу.

Когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться идолам и был подвергнут пыткам. Жители Исаврии встали на защиту святого, и язычники бежали. Конон сожалел, что не принял мученическую смерть за Господа. Через два года он мирно скончался и был похоронен рядом с родителями и женой.

Приметы дня


Фото: iStock/Montypeter

  • Появление мышей в доме или на полях предвещает неурожай.
  • Если солнечно и сухо 18 марта, то яблоки хорошо уродятся.
  • 18 марта без осадков — летом града не будет.
  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать пахать.

Что можно делать 18 марта


Фото: iStock/OlgaMiltsova

18 марта стоит вспомнить о тех, кто ушёл из жизни преждевременно, и вознести молитвы за тех, кто пропал, чтобы они вернулись живыми.

В день памяти святого Конона Исаврийского принято идти на примирение. Сделайте первый шаг к восстановлению отношений, извинитесь — и всё наладится.

В этот день начинается процесс подготовки семян к посадке. Также наступает время для подготовки почвы: необходимо перекопать огород и внести удобрения, чтобы к моменту посадки земля была готова принять семена и обеспечить их рост и развитие.

На Конона-огородника можно ухаживать за комнатными растениями. Пересадка и обрезка домашних цветов в этот день благоприятно скажется на их росте.

Что нельзя делать в этот день


  1. Конон-огородник не терпит безделье. Лень и привычка поздно вставать могут привести к проблемам со здоровьем и неудачам в жизни.
  2. В этот день лучше не принимать подарки от незнакомцев. Существует вероятность, что вместе с подарком вы можете получить отрицательную энергию или порчу.
  3. После трапезы не стоит оставлять грязную посуду. Неприбранный обеденный стол может стать причиной материальных убытков и нищеты.
Читайте также:

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты для своих детей

Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

В РПЦ одобрили идею о запрете рекламы эзотерических услуг
#радио 1
#земля
#история
#огород
#рост
#семена
#приметы
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
98-летняя пенсионерка из Великобритании оказалась тайной миллионершей
Daily Mirror: 98-летняя британка Хильда Леви оказалась тайной миллионершей
17 марта 2025, 08:50

Фото: iStock/melis82

В Великобритании, в городе Уитстабл, графство Кент, 98-летняя Хильда Леви, скончавшаяся в 2022 году, оставила после себя состояние в 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 155 миллионов рублей), которое было распределено между четырьмя благотворительными организациями. Об этом пишет Daily Mirror.
Эта новость стала известна только во время оглашения ее завещания, что удивило руководителей организаций, так как Леви ранее не имела с ними контактов.

Соседи Хильды были шокированы ее богатством, так как ее дом и сад находились в запущенном состоянии. Исследование жизни Леви показало, что она родилась в Кельне и пережила Холокост, потеряв всю семью. В 1941 году она бежала в Великобританию и была удочерена Эллен Джеффери. После получения гражданства в 1958 году, Хильда работала секретаршей в благотворительной организации принца Филиппа.

Хотя детали о том, как ей удалось накопить такое состояние, остаются неясными, известно, что у нее был состоятельный дядя в США, который оставил значительное наследство своим родственникам и благотворительным организациям.

Читайте также:

Российские товары стали трендом в Китае

Telegram грозит штраф до 4—х млн за отказ удалить запрещенные наборы стикеров

В России могут увеличить штрафы за самовыгул животных
#сша
#деньги
#пенсионерка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Саудовской Аравии задержаны более 50 человек за аморальные действия
17 марта 2025, 07:33

Diy13

Саудовская Аравия провела масштабную операцию по задержанию более 50 человек, обвиняемых в аморальных действиях, сообщает Financial Times.
По информации издания, среди задержанных — десятки иностранцев, арестованных за действия в массажных салонах и принуждение женщин и детей к попрошайничеству на улицах.

Задержанным предъявлены обвинения в проституции и попрошайничестве. Операция стала возможной благодаря недавнему созданию специального подразделения по борьбе с безнравственными действиями, которое было учреждено по приказу наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

Закон об общественной нравственности был принят в стране в 2019 году, однако активные меры по его реализации начали приниматься только сейчас.

Читайте также:

Российские товары стали трендом в Китае

Telegram грозит штраф до 4—х млн за отказ удалить запрещенные наборы стикеров

Опубликован снимок Папы Римского впервые после госпитализации
#штраф
#закон
Следите за нашими новостями
в удобном формате