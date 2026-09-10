Сонливость за рулём может указывать на отравление бензиновыми парами

10 сентября 2026, 10:38

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Головная боль, внезапная сонливость, тошнота и потеря координации во время поездки могут говорить о воздействии паров топлива. Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин призвал не игнорировать такие признаки, поскольку интоксикация заметно ухудшает реакцию водителя.