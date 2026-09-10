Сонливость за рулём может указывать на отравление бензиновыми парами
Головная боль, внезапная сонливость, тошнота и потеря координации во время поездки могут говорить о воздействии паров топлива. Врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин призвал не игнорировать такие признаки, поскольку интоксикация заметно ухудшает реакцию водителя.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист рассказал, что причиной недомогания порой становится канистра с бензином в багажнике. Некоторые автомобилисты неделями возят её в машине, а в жару оставляют ёмкость закрытой недостаточно плотно. Испарения постепенно попадают в салон и влияют на самочувствие.
При высокой концентрации летучих соединений сначала возникает шум в голове, состояние, похожее на опьянение, или лёгкая эйфория. Позже человек ощущает слабость, головокружение, тошноту и желание спать. Тяжёлая интоксикация способна привести к спутанности сознания, судорогам, обмороку и проблемам с дыханием.
При появлении тревожных симптомов в дороге следует припарковаться в безопасном месте, покинуть автомобиль и подышать свежим воздухом. Если состояние не улучшается, нужна медицинская консультация. При боли в груди, одышке, перебоях сердечного ритма, потере сознания или дезориентации необходимо срочно вызвать скорую помощь.
Специального лабораторного теста на воздействие бензиновых испарений в повседневной медицине нет, отметил Космынин. Врачи оценивают жалобы пациента, назначают общий анализ крови, проверяют показатели работы печени и при необходимости исключают другие причины недомогания.
Чтобы избежать риска, бензин стоит перевозить только в исправной герметичной канистре для горючего и надёжно закреплять её в багажнике. При запахе топлива в машине необходимо проветрить салон и включить поступление воздуха с улицы, отказавшись от рециркуляции.
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