Соседство с премьером и связь с ЧВК «Вагнер»: как живет Шакро Молодой после выхода из ИК

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Один из самых авторитетных воров в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно освободился из колонии, где должен был отбывать наказание еще три года. Как адвокатам удалось настоять на его освобождении, где живет криминальный авторитет, и кому принадлежит его многомиллионное имущество на самом деле, расскажет редакция «Радио 1».
Вор в законе Шакро Молодой: чем известен
В преступный мир Захарий Калашов вступил еще в юношестве. Сначала он промышлял небольшими кражами, а затем был коронован Авдо Мирзоевым, который на тот момент имел наибольший авторитет в криминальных кругах. В конце 1980-х годов Шакро обосновался в Москве. В городе орудовала Измайловская ОПГ, с которой вор не мог наладить отношения. После серии покушений он переехал в Испанию, где занимался отмыванием денег.
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Одновременно с этим Шакро возглавлял несколько казино в родной Грузии, что позволило ему построить огромную виллу из 62 комнат.
В 2005-м году испанские спецслужбы провели операцию «Оса» по раскрытию преступной схемы российской мафии в регионе. Тогда Шакро удалось сбежать в ОАЭ, но через год он был задержан и экстрадирован в Испанию, где его осудили. Вор в законе провел в испанской тюрьме девять лет.
После возвращения в Москву Шакро Молодой возглавил преступную группировку убитого годом ранее вора в законе Деда Хасана. Также, по данным прокуратуры, Захарий Калашов хранил «общак», в который делали отчисления члены группировки.
Перестрелка на Родчельской
В июле 2016 года в особняк Шакро ворвались сотрудники ФСБ, начались обыски. На этот раз криминальный авторитет привлек внимание правоохранителей из-за перестрелки на Родчельской.
Члены группировки Калашова устроили кровавую разборку возле ресторана Elements в декабре 2015 года.
Люди Шакро вымогали у хозяйки ресторана Жанны Ким 8 миллионов рублей за работу дизайнера Фатимы Мисиковой, которая была связана с бандитом.
В результате перестрелки были ранены пятеро мужчин — двое из них позднее скончались в больнице.
Как живет Шакро Молодой после освобождения
Корреспонденты MSK1.RU выяснили, что криминальный авторитет поселился недалеко от поселка Николина гора возле Рублевки. По соседству с ним расположены дома премьер-министра России Михаила Мишустина, и режиссера Никиты Михалкова. Дорогой особняк охраняется людьми с автоматами и бойцовскими собаками.
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По данным издания Life, примерная оценочная стоимость резиденции Шакро на Николиной горе — 700 миллионов рублей, а трехкомнатная квартира его гражданской жены Марины Гольдберг на Староволынской улице оценивается в 50 миллионов рублей. Примечательно, что имущество Шакро оформлено на предпринимательницу Юлию Братченко. О том, в каких отношениях находится криминальный авторитет с женщиной не известно.
Почему выпустили из тюрьмы на свободу Шакро Молодого
Вор в законе Шакро Молодой вышел из колонии через 7,5 лет заключения. На условно-досрочном освобождении настаивал адвокат осужденного. В суд были представлены доказательства того, что Калашов почти ослеп — врачи ему поставили диагноз «глаукома».
Однако ряд экспертов предполагает, что досрочное освобождение криминального авторитета стало возможным благодаря его позиции по СВО. Имеющий вес в преступных кругах Шакро не выступал против подписания заключенными контрактов с Минобороны РФ. Кроме того, по некоторым данным, среди его приближенных были те, кто вступил в ряды ЧВК «Вагнер» еще при жизни ее главы Евгения Пригожина.
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Анастасия Хохлова